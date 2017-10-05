Google, San Francisco’da düzenlediği etkinlik ile Google Pixel 2 cihazını tanıttı. Google’ın Pixel ismi ile telefon dünyasına girdiği amiral cihazının 2.serisi de tanıtılmış oldu. Bizde bu sayfamızda sizlere Google Pixel 2 Özellikleri ve Google Pixel 2 Fiyatı hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.

Google Pixel 2 Bilinmesi Gerekenler:

Google Pixel 2 cihazında kulaklık girişi yer almamakta. Neden böyle bir şey yapılmış anlamış değilim ancak kulaklık girişinin olmaması biraz üzücü gibi. Kutuda yer alacak olan kablosuz kulaklıklar ise tek çareniz olacak ancak kulaklık girişi olmaması sizi çokta üzecek gibi değil. Çünkü Pixel 2 cihazında çift hoparlör yer almakta.

Pixel 2 cihazı mavi, siyah ve beyaz renkleri ile beraber sunulacak. Pixel 2 XL cihazı ise siyah ve siyah-beyaz olmak üzere iki renk alternatifi ile satışa sunulacak. Ayrıca Google, Pixel 2 modeline su geçirmezlik özelliğini de ekledi.

Google Pixel 2 modelinde istediğiniz kadar fotoğraf çekebilirsiniz çünkü Pixel 2’nin fotoğraf depolama alanı dolmuyor. Cihazı tanıtan Google görevlisi, Pixel 2 cihazında çekilen fotoğrafların sınırsız bir şekilde Google Fotoğraflarda depolanabileceğini aktardı.

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Google Pixel 2 özellikleri

Ekran: 5 inç, 1920 x 1080 piksel, OLED, Corning Gorilla Glass 5

5 inç, 1920 x 1080 piksel, OLED, Corning Gorilla Glass 5 İşlemci ve Grafik Birimi: Qualcomm Snapdragon 835 – Adreno 540

Qualcomm Snapdragon 835 – Adreno 540 RAM: 4 GB RAM

4 GB RAM Depolama: 64 ve 128 GB depolama alanı

64 ve 128 GB depolama alanı Arka Kamera: 12 megapiksel, OIS destekli, f/1.8

12 megapiksel, OIS destekli, f/1.8 Ön Kamera: 8 megapiksel, f/2.4

8 megapiksel, f/2.4 Batarya: 2700 mAh

2700 mAh İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Bağlantı: 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C

802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth 5, NFC, USB Type-C Boyut ve ağırlık: 145.7 x 69.7 x 7.8 mm – 143 gram

Google Pixel 2 Fiyatı nedir ?

Google Pixel 2 cihazı 649 dolardan satışa sunulacak. Pixel 2 XL ise 849 dolardan kullanıcılara sunulacak.