Google Assistant’ı Devre Dışı Bırakmak

Android cihazlarda bulunan telefonu sesle kontrol etmenizi sağlayan Google Assistant uygulamasını dilerseniz kolayca devre dışı da bırakabilirsiniz. Google Assistant uygulaması Android 6.0 Marshmallow üstü Android cihazlarda bulunmakta ve bazen can sıkıcı olduğu için bir takım kullanıcılar tarafından devre dışı bırakılmak istenebiliyor.

Google Asistan nedir?

Google Now, Google’ nin geliştirdiği yapay zekalı asistana verilen bir isim. Google Asistan uygulaması ile sesinizi kullanarak o an istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz. Daha önceleri Türkiye için desteği bulunmayan uygulamanın artık Türkiye içinde desteği bulunmakta.

Google Assistant Nasıl Devre Dışı Bırakılır ?

İlk olarak Android cep telefonunuzdan Ayarlar kısmına giriş yapın.

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Buradan Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına ulaşın

Burada yapmanız gereken Google uygulamasını bulmak. Google uygulamasını bulduktan sonra üst kısımda yer alan “Devre Dışı Bırak” seçeneğine dokunun. Okeyledikten sonra Google Assistant uygulaması devre dışı olacak ve tekrar siz aktifleştirene kadar devre dışı olacaktır.