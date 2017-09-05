Rehberden Silinen Kişi WhatsApp’dan Nasıl Silinir?

Rehberinize kayıt ettiğiniz kişiler otomatik olarak WhatsApp kişiler sekmesine çıkmakta. Ancak bazı kullanıcılar rehberinden sildiği kişilerin halen WhatsApp kişiler sekmesinde yer aldığını söylemekteler. Rehberde silinen kişi halen WhatsApp’ta görünüyor sorunu o kadar da büyütülecek bir sorun değil ve çözüm yöntemleri bulunmakta.
Rehberden Sildiğim Kişiyi WhatsApp’da Nasıl Silebilirim ?
- Telefonunuzun rehber kısmına giriş yapın.
- Sağ üst köşede yer alan 3 noktalı menü butonuna tıklayın.
- Açılacak olan menüden Rehber Ayarlarına giriş yapın.
- Görünecek kişiler menüsünden “Tüm kişiler” seçeneğini seçin.
Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra WhatsApp uygulamasına geçiş yapın.
- WhatsApp uygulamasında kişiler
- Sağ üst köşede yer alan 3 noktalı menü butonuna dokununuz.
- Açılacak olan küçük penceredeki ekranda “Yenile” seçeneğine dokunun.
Bu işlemlerin ardından Rehberden sildiğiniz kişiyi WhatsApp uygulamasından da silmiş olacaksınız. Bu işlemleri her rehberden sildiğiniz kişi için yapabilirsiniz :)