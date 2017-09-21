WhatsApp Aramasında Sesim Karşı Tarafa Gitmiyor ( Çözüm Yolları )

WhatsApp aramasında sesim karşı tarafa neden gitmiyor şeklinde soru soran kullanıcımız için bu sayfayı hazırlama gereği duyduk. Sms ile başlayan mesajlaşma çılgınlığı son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber yerini WhatsApp uygulamasına bıraktı.
WhatsApp uygulamasına gelen birçok yeni özellik bu mesajlaşma uygulamasının gelişmesine ve yeni kullanıcılar edinmesine olanak sağladı. Son gelen özellikler arasında yer alan WhatsApp sesli ve görüntülü arama özellikleri mesajlaşma dışında da sıklıkla kullanılır bir hale geldi. Kullanıcılar kontörleri olmadıkları zaman arkadaşlarını veya ailesini WhatsApp sesli araması ile arayabiliyor.
iPhone ve Android cihazlarında WhatsApp araması ses problemi yaşayan kullanıcılar karşı taraftaki kişi ile sağlıklı iletişim kuramaya biliyor. Hal böyle olunca Whatsapp aramalarda ses problemi sorunu nasıl giderilir sorusunu da sormak en doğal hakları oluyor. Gelin beraber bu sorunu nasıl çözülebileceğininin yollarını arayalım.
WhatsApp sesli aramasında sesim karşı tarafa gitmiyor ! Çözümü nedir ?
- İlk olarak uygulama güncel mi değil mi onu kontrol edin. WhatsApp yeni gelen güncelleme ile bu sorunu çözmüş olabilir.
- Cihazınızın hoparlör ve mikrofon kısımlarına göz atın. Cihazınızın mikrofon veya hoparlör kısmına sizin fark etmediğiniz toz veya bir madde kaçmış olabilir, temizlemekte fayda var.
- Cihazınızın veya karşı taraftaki kişinin telefon sesi açık mı kontrol edin. Kendi cihazınızı kontrol edebilir ve karşı taraftaki kişiye de mesaj yolu ile telefonun sesi açık mı diye sorabilirsiniz.
- Mobil veri ile sesli arama yapıyorsanız telefonunuzun interneti tam çekmiyor olabilir. Wifi ağına bağlanma şansınız var ise Wifi’ye bağlanarak arama yapmayı deneyin.
- Ayarlar > Uygulamalar kısmından WhatsApp uygulamasını bulup önbellek temizleme işlemi yapın.
- Yine Ayarlar > Uygulamalar kısmına giderek WhatsApp uygulamasını bulun. Uygulama izinleri kısmından WhatsApp mikrofon kullanım iznine izin verin.
- WhatsApp aramada sesim karşı tarafa gitmiyor sorunu için belkide en net çözümlerden birisi kulaklık kullanmaktır. O an yanınızda kulaklık olur ise kulaklık kullanarak WhatsApp görüşmesi yapmayı deneyin.
- Bu whatsapp arama ses sorunu çözümlerinden hiç birisi sorununuzu çözmedi ise telefonunuzu kapatıp açın, WhatsApp uygulamasını kaldırın ve tekrardan kurun.