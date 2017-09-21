WhatsApp Aramasında Sesim Karşı Tarafa Gitmiyor ( Çözüm Yolları )

WhatsApp aramasında sesim karşı tarafa neden gitmiyor şeklinde soru soran kullanıcımız için bu sayfayı hazırlama gereği duyduk. Sms ile başlayan mesajlaşma çılgınlığı son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber yerini WhatsApp uygulamasına bıraktı.

WhatsApp uygulamasına gelen birçok yeni özellik bu mesajlaşma uygulamasının gelişmesine ve yeni kullanıcılar edinmesine olanak sağladı. Son gelen özellikler arasında yer alan WhatsApp sesli ve görüntülü arama özellikleri mesajlaşma dışında da sıklıkla kullanılır bir hale geldi. Kullanıcılar kontörleri olmadıkları zaman arkadaşlarını veya ailesini WhatsApp sesli araması ile arayabiliyor.

iPhone ve Android cihazlarında WhatsApp araması ses problemi yaşayan kullanıcılar karşı taraftaki kişi ile sağlıklı iletişim kuramaya biliyor. Hal böyle olunca Whatsapp aramalarda ses problemi sorunu nasıl giderilir sorusunu da sormak en doğal hakları oluyor. Gelin beraber bu sorunu nasıl çözülebileceğininin yollarını arayalım.

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WhatsApp sesli aramasında sesim karşı tarafa gitmiyor ! Çözümü nedir ?