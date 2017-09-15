Vodafone 7000’e Mesaj Gönderemiyorum Sorunu ( ÇÖZÜM )

Vodafone’un Self Servis kısa mesaj kodu olan 7000’e bazen mesaj iletilememekte. Bu Vodafone veya 7000 SMS servisinin problemi değil, 4 haneli SMS gönderimi ile ilgili bir sorundur. Daha önceki bir yazımızda bahsettiğimiz Telefondan 4 Haneli Numaralara Mesaj Atamıyorum Sorunudur.

Vodafone 7000 SMS kısa mesaj kodu Vodafone’a ait bir numaradır ve bu numaraya SMS atarak şifrenizi alabilirsiniz. Ancak bazı kullanıcılar özellikle Samsung kullanıcıları Vodafone 7000’e Mesaj atamıyorum sorununu dile getirmekteler.

Vodafone hattınıza ait kullanım bilgilerinizi görmek istediğiniz zaman ÖZET yazıp 7000’e kısa mesaj iletebilir ve kalan paket bilgilerinizi kolayca görebilirsiniz. Ancak bazı telefon modellerinde 7000 gibi 4 haneli numaralara mesaj atılamıyabiliyor.

iPhone 7000’e Mesaj gönderemiyorum sorunu çözümü nedir ?

Mesaj kutunuz dola olabilir. Mesaj kutunuz dolu olduğu taktirde gelen mesajlar bekleme kısmında yer alır ve mesajları göremezsiniz.

Android 7000’e Mesaj gönderemiyorum sorunu çözümü nedir ?

Cihazınızdan ##002# tuşlarını tuşlayarak arama işlemi yapın. Bu numara ile telefonunuzda herhangi bir yönlendirme varsa iptal edilecek ve telefonunuz yeniden başlayacaktır.

Cep telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına giriş yapın. Burada “Mesajlar” uygulamasını bularak giriş yapın. Buradan “Premium SMS gönder” seçeneğine girerek “Daima izin ver” seçeneğini seçin.

Reklamlar



Sim kartınızı farklı bir telefona takmayı deneyin. Farklı bir telefonda 7000’e mesaj atabiliyorsanız sorun sizin telefonunuzdadır.

( 2222 ve 5555 kısa mesaj hatalarında da üstteki çözümleri kullanabilirsiniz )