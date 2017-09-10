Turkcell Mobil Ödeme Paycell Nedir ? Paycell Nasıl Kullanılır ?

Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden birisi olan Turkcell, yeniliklerine devam ediyor. Turkcell, Paycell ismi ile duyurduğu yeni ödeme yöntemi özellikle gençler tarafından oldukça sevilecek.

Turkcell Paycell Nedir ?

Paycell, kendinize ait kredi kartlarınızı güvenli bir şekilde uygulama içinde saklayan bir ödeme sistemidir. Paycell anlaşmalı yerlerde herhangi bir kredi kartı paylaşımı olmadan tek tıkla alışveriş yapmanızı sağlıyor. Ayrıca kredi kartı olmayan Turkcell müşterileri Paycell’de ki ücreti Turkcell faturalarına veya TL bakiyelerine yansıtabiliyorlar.

Paycell Özellikleri nelerdir ?

– Tüm Akıllı telefonlar ile uyumlu.

– Banka fark etmiyor: Hangi bankadan kartınız olursa olsun Paycell’e ekleyebiliyorsunuz.

– Kredi kartı şartı yok: Sadece Turkcell aboneleri kredi kartı yok ise ücretleri Turkcell faturasına yansıtabiliyor veya TL Bakiyesinden çektirebiliyor.

– Ödeme markalarını sorunsuz destekliyor: Visa veya Mastercard fark etmiyor.

Paycell’i Nasıl aktif edebilirim ?

Yetkili Turkcell İletişim Merkezlerine gitmeniz gerekmekte.

DPARA yazıp bir boşluk bırak ve slip üzerinde yer alan sana özel şifreyi 2255’e gönder, hızlıca aktive et. Örnek: DPARA SIFRE

Paycell Bakiye Sorgulama:

DPARA boşluk BAKIYE yazıp 2255’e kısa mesaj atarak Paycell bakiyenizi sorgulayabilirsiniz.

Paycell’i telefonuma nasıl yükleyebilirim ?

Buraya tıklayarak Android cihazınıza Paycell uygulamasını apk olarak yükleyebilirsiniz.

Buraya tıklayarak iOS cihazınıza Paycell uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Kaynak ve ayrıntılı bilgi: http://www.turkcell.com.tr/servisler/paycell