Türkcell müşteri hizmetlerine direk bağlanma kısayol tuşları o an size oldukça vakit kazandıracaktır. Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden birisi olan Turkcell, müşteri hizmetleri ilesize çözüm sunmaya hazırdır. Ancak siz müşteri hizmetlerini arayıp tek tek dinleyip tuşlama yaparak zaman kaybetmek istemeyebilirsiniz.

İşte bu anda Turkcell Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma tuşları ile o an zaman tasarrufu yapabilir ve direk olarak müşteri hizmetlerine bağlanarak sorununuzu hemencecik halledebilirsiniz.

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Turkcell Müşteri Hizmetleri Numaraları

0 532 532 00 00

532

Platinum Müşteriler > 0532 757 1532

Turkcell Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Faturasız hat kullanananlar müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için; 532 numarasını arayıp 1 ve 0 tuşlamalarını yapabilir ve direk müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

Faturasız hat kullanananlar müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için; 532 numarasını arayıp 2 ve 2 tuşlamalarını yapabilir ve direk olarak müşteri hizmetlerine bağlanabilir.

Ayrıca Play Store üzerinde yer alan Turkcell Hesabım uygulaması ile de sorununuzu Turkcell’e iletebilirsiniz.