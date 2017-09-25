Turkcell Lifecell Nedir ? Lifecell Paketleri – Lifecell Paketinde Neler Var?

Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden biri olan Turkcell, kullanıcıları için yeni özellikleri sunmaya devam ediyor. Son yıllarda artan internet paketi kullanımı ve 4.5G’nin yaygın olarak kullanılması operatörleri de harekete geçirdi. Bu ilk adımda Turkcell’den lifecell ismi ile geldi. Peki Turkcell Lifecell Nedir ve Lifecell Paketleri nelerdir ?

Turkcell Lifecell Nedir ?

Turkcell, Lifecell isimli hizmeti ile sadece internet üzerinden kullanabilen paket ve data tarifesini kullanıcılarına sunacak. Turkcell, Ukrayna’da Lifecell ismiyle hizmet vermekte ve Kuzey Kıbrıs’ta da Lifecell uygulamasını 1 yıl önce kullanıma sunmuştu.

Turkcell Lifecell ismi ile hizmete girecek olan internet odaklı tarifeler, 50 GB’lık bir data kullanımı sunacak. Sunulan bu 50 GB’lık kullanım sadece Turkcell’in kendisine ait hizmetlerinde ve uygulamalarında geçerli olacak ve diğer internet bağlantısı gerektiren hizmetler ve uygulamalar için ekstra 5 GB’lık bir veri kullanımı sunacak.

Lifecell Paketinde Neler Var?

TV+ 15 GB,

Fizy’de 15 GB,

Lifebox’ta 10 GB,

Twitter ve Facebook’ta 2 GB,

Dergilik uygulamasında 8 GB

Bip’te sınırsız konuşma-mesajlaşma

Diğer taraftan 50 GB’ın haricinde bu paketi kullananlara 7 GB ekstra internet imkanı sunulmaktadır.

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Turkcell Lifecell paketleri

Lifecell Pro

69TL / AYLIK ÜCRET

31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli.

Lifecell’de her şey için bol bol internet var! Uygulamalarda geçerli 50 GB ve diğer kullanımlar için 10 GB ile internetin sonsuz dünyası cebinizde! Üstelik, Bip’ten Bip’e istediğin kadar konuş, mesajlaş, paylaş ve Bip’ten her yöne aramalar için geçerli 1.000 dk!

Lifecell Extra

59TL / AYLIK ÜCRET

31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli.

Lifecell’de her şey için bol bol internet var! Uygulamalarda geçerli 50 GB ve diğer kullanımlar için 7 GB ile internetin sonsuz dünyası cebinizde! Üstelik, Bip’ten Bip’e istediğin kadar konuş, mesajlaş, paylaş ve Bip’ten her yöne aramalar için geçerli 1.000 dk!

Lifecell Super

49TL / AYLIK ÜCRET

Lifecell’de her şey için bol bol internet var! Uygulamalarda geçerli 50 GB ve diğer kullanımlar için 5 GB ile internetin sonsuz dünyası cebinizde! Üstelik, Bip’ten Bip’e istediğin kadar konuş, mesajlaş, paylaş ve Bip’ten her yöne aramalar için geçerli 1.000 dk!

Turkcell Lifecell telefonu General Mobile GM 6

Ayrıca Turkcell, bu hizmetine özel telefonu da duyurdu. General Mobile ile işbirliğine girişen Turkcell, 5 inç ekran, Android Nougat işletim sistemli, 4 çekirdekli işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındıran General Mobile GM 6 adlı telefonu da bu hizmet için kullanıcılarına sunacak.