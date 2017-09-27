Spotify Öğrenci indirimi Nedir Nasıl Alınır? ( Spotify Öğrenci Paketi )

Mobilde ve Bilgisayarda müzik dinlemek deyince aklan ilk gelen uygulamalardan birisi olan Spotify, bir çok kullanıcının favorisi haline geldi. Spotify uygulamasını free olarak kullanmak bazen müziğin vermiş olduğu zevki kaçırabiliyor. Reklamların çıkması, müziklerin atlanamaması can sıkıcı olabiliyor.

Spotify kullanıcıları da Spotify indirimli paket ve kampanyaları takip ederek Spotify premium abonesi olmak istiyor. İşte tam bu devrede öğrencilerin kaçıramayacağı bir fırsat devreye giriyor. Spotify öğrenci paketi ile sizde indirimli paket sahibi olabilirsiniz.

Spotify Öğrenci indirimi, Spotify Öğrenci premium paketine normal premium fiyatından %50 indirimli sahip olabilirsiniz. Spotify Öğrenci paketinin normal premium paketinden bir farkı yoktur sadece fiyatında indirim olmakta.

Spotify Öğrenci indirimi Nasıl Alınır?

Bu linke tıklayarak Spotify öğrenci sayfasına geçiş yapınız. Bu kısımdan “Premium edinin” butonuna dokunun ve bir hesabınız var ise giriş yapın yok ise kayıt olun.

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Giriş yaptıktan sonra öğrenci olduğunuzu ispatlamak için SheerID servisine bağlanacak. Karşınıza çıkan pencerede DEVAM butonuna tıklayın ve Spotify’ın sizden istediği bilgileri doldurun.

Bu bilgileri doldurduktan sonra sizden belge istediği sayfaya geçiş yapacak. Burada sizden öğrenci olduğunuzu kanıtlayan belgeleri yüklemenizi istiyor. Yükleyebileceğiniz belgeler;

Ders programı,transkript,kayıt belgesi,okul harcı makbuzu ve kayıt mektubu. Not: Bu kabul ettiği belgeler son 3 ay içinde verilmiş belgeler olmalıdır. 5 tanesinden en fazla 2 tanesini yüklemeniz yeterli olacaktır.

Spotify Öğrenci paketi ücreti ne kadar ?

Spotify öğrenci indirimi ile güncel fiyatı 6,99 TL. Size tavsiyem banka hesabınızda bir sanal kart oluşturun ve onun içerisine 7 TL atın ve ödeme bilgileriniz kısmında bu sanal kartınızın bilgisini verin.

Spotify Öğrenci Paketi ödeme yaptığım halde premium olamadım ?

Bazı kişilerde bu sorun ortaya çıkabiliyor. Ödeme yapar yapmaz bazen hesabınız aktif olmayabilir. Banka hesabınızdan henüz Spotify’a para gitmemiş olabilir. Biraz beklemenizde fayda var.

Spotify Öğrenci paketi ile Premium’un tadını uygun fiyata çıkarmanız dileği ile hoşça kalın :)