Sarahah Nedir ? Sarahah Uygulamasının Amacı Nedir ? ( Sarahah indir )

Mobil uygulamalar gün geçtikçe gelişim göstermekte ve bu gelişim arasında bir anda popüler olan uygulamalarda bulunmakta. Bunlardan birisi de Sarahah uygulaması. App Store’da kısa süre içerisinde üst sıraları zorlayan Sarahah uygulaması, Android kullanıcıları tarafından da Play Store’dan indirilmeye başlandı.

Sarahah nedir ?

Peki nedir bu Sarahah uygulamasını kısa sürede bu noktaya getiren. Suudi Arabistanlı bir geliştirici olan Zain al-Abidin Tawfiq tarafından projelenen “Sarahah” adındaki bu uygulama, temel olarak diğer insanlar ile anonim mesajlar gönderip almanızı sağlıyor diyebiliriz. Kelime anlamlı olarak Arapçada “dürüstlük” anlamına gelen bu kelime ile uygulamada sorulan sorulara dürüst bir cevap vermeniz isteniyor.

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Sararah Uygulamasının amacı nedir ?

Sararah, kullanıcıların birbirlerine soru sorduğu ve soruyu cevaplayanların anonim bir şekilde yayınlandığı bir dürüstlük platformu. Bu uygulama içerisinde soru soran kişileri cevaplayan kişi bilemiyor ve bu şekilde anonim bir platform ortaya doğuyor.

Sararah Türkçe indir

Sararah Uygulamasını buraya tıklayarak iOS cihazlarınız için,

buraya tıklayarak da Android cihazlarınız için indirebilirsiniz.