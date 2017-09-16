Sarahah Kayıt Ol – Sarahah Kaydol – Sarahah Hesap Açma

Sarahah kayıt ol sayfamızda bu uygulamada nasıl hesap açabileceğinizden bahsedeceğim. Sarahah nasıl hesap açılır işlemini yapabilmek için öncelikle sararah indir sayfamızı ziyaret etmeniz gerekmekte. Uygulamayı indirdikten sonra Sarahah hesap açma işlemlerine devam edebilirsiniz.

Sarahah Hesabı Nasıl Açılır ?

Uygulamayı indirip açtıktan sonra ilk ekranda size kullanım bilgileri verecektir. Sağa doğru kaydırarak en son sekmede “Start Now” seçeneğine dokunun.

Ardından giriş ekranı karşınıza gelecek ve burada alt kısımda yer alan ” New Account “ seçeneğine dokunun.

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Aşağıdaki ekranda kullanıcı adı, isim, email ve şifre bilgilerinizi belirleyin. Ardından “I Agree on Terms” seçeneğini işaretleyin ve “Sign up” butonuna dokunarak kayıt işlemini oluşturun.

NOT: En son kayıt işleminde “Sarahah uygulamasına kişilerinize erişin izni verilsin mi ? “ seçeneğine “REDDET” diyin lütfen.

Bu uygulamaya kayıt olma işlemini tamamladıktan sonra kullaniciadiniz.sararah.com şeklinde bir profiliniz olacak. Bu profilinizi Instagram, Snapchat gibi yerlerde paylaşarak kişilerin size soru sormalarını sağlayabilirsiniz.