Sarahah Instagram Hikayesinde Nasıl Paylaşılır ?

Sarahah uygulaması kısa süre içerisinde popüler bir hale geldi ve kullanıcılar bu uygulama ile arkadaşlarına soru sormaya başladı bile. Sarahah uygulamasında kendisine sorulan soruları Instagram hikayesinde veya Snapchat profilinde paylaşan kullanıcıların sayısı da bir hayli fazla.

Sarahah uygulamasındaki soruları Instagram hikayenizde paylaşabilir ve diğer arkadaşlarınızın da size soru sormalarını sağlayabilirsiniz. Sarahah uygulamasında sorulan sorular sizin kullaniciadiniz.sarahah.com adresinde gözükmekte. Sarahah profil adresinizi Instagram biyografi kısmına eklerseniz daha fazla arkadaşınız profilinizi görür ve size anonim olarak soru sorar.

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Sarahah ile Instagram arasında bir bağlantı olsa daha iyi olabilir ancak şimdilik öyle bir şey yok. Sarahah profilinizi Instagram profili düzenle kısmından biyografinize ekleyerek arkadaşlarınızın profilinizden haberdar olmalarını sağlayabilirsiniz.

Sarahah’ı Instagram hikayesinde paylaşabilmek için ekran görüntüsü almanız gerekmekte. Sarahah sorusunu ekran görüntüsü alarak Instagram hikaye kısmına eklerseniz herhangi bir resim kırpması olmadan tam ekran boyutlu çıkacaktır.