Sarahah Hesap Silme – Sarahah Hesabı Nasıl Silinir ?

Sarahah kaydol sayfamızdan hesap açma işlemini yapan bazı kullanıcılar uygulamadan memnun kalmayıp hesaplarını silmek isteyebilir. Bir anlık heves ile profilinizi oluşturup ardından uygulamanın size göre olmadığını düşündükten sonra profilinizi o uygulamadan silmek en doğal hakkınızdır diye düşünüyorum.

Sarahah Hesap Silme işlemini uygulama üzerinden maalesef yapamıyorsunuz. Sarahah Hesap Silme işlemini yapabilmek için bilgisayarınız üzerinden resmi sitesine giriş yapmanız gerekmekte. Sarahah Hesap Silme işleminin ardından hesabınız kaldırılacak ve telefonunuzdaki uygulamadan da hesabınız sonlandırılacaktır.

Sarahah Hesabı Nasıl Silinir ?

İlk olarak sarahah.com adresine giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra “Login” kısmından “Email” ve “şifrenizi” girerek oturum açın.

Reklamlar



Oturum açtıktan sonra sağ üstte yer alan “Settings” seçeneğine tıklayın ve ayarlar kısmına ulaşın.

Burada sol menüde yer alan “Remove account” seçeneğine tıklayın. Kırmızı renkteki remove butonuna tıkladıktan sonra profiliniz silinecektir.