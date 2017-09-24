Açık dünya temalı diğer oyunlara göre daha çok ilgi gören PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunu, birçok yönü ile diğer oyunlardan ayrılmakta. Başarılı evreni, macera dolu hikayeleri ve güzel grafikleri oyuncuların dikkatini çekti ve son günlerin oldukça popüler oyunları arasına girmeyi başardı. Bu oyunu kendi bilgisayarlarında oynamak isteyen kullanıcıların aklına acaba bilgisayarım PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunu kaldırır mı sorusu geliyor. PUBG Sistem Gereksinimlerine bakarak bu oyunu oynayabilmek için ihtiyaç duyulan minimum ve tavsiye edilen sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz.

Diğer dünya temalı oyunlara göre daha uygun sistem gereksinimleri isteyen Pubg oyunu, bu özelliği sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilmeye başlandı. Bu minimum sistem gereksinimleri sayesinde kullanıcılar, düşük özellikli bilgisayarlarında bile bu oyunu indirip kurabiliyor.

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PUBG Sistem Gereksinimleri

PlayerUnknown’s Battlegrounds Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i3-4340 / AMD FX-6300 işlemci

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 10 GB ve üzeri

PlayerUnknown’s Battlegrounds Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 işletim sistemi

İşlemci: Intel Core i5-4670 / AMD FX-8300işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: nVidiaGeForce GTX 660 2GB / AMD Radeon HD 7850 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB ve üzeri