Province Nedir? Instagram Province Anlamı Nedir?

Instagram üzerinde paylaşım yaparken benim gibi her ayrıntıya dikkat eden kullanıcılar muhakkak vardır. Bu ayrıntılardan biriside konumlarda yazan Province kelimesi. Özellikle Instagram’a fotoğraf eklerken veya hikaye eklerken konum ekleme kısmında bulunduğunuz ilin isminin sonunda Province kelimesi de yer alıyor. Province kelimesinin anlamını bilmeyen kullanıcılar o anda konum eklemekten çekiniyor veya Province kelimesinin anlamını araştırmaya başlıyor.

Instagram üzerinde zaman zaman fenomen olan kısaltmalar olabiliyor. Province kelimesi herhangi bir kısaltma değil ancak elbette bir Türkçe karşılığı bulunmakta. Dilerseniz şimdi gelin Instagram Province nedir, Instagram’da Province neden kullanılır bu konulara değinelim.

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Instagram Province Ne Demek?

İl, vilâyet, eyalet, bölge anlamlarına gelmektedir. Örneğin Antalya Province yazıldığında bu Antalya ili anlamına gelmektedir. Dilerseniz bu Province kelimesini ekleyebilir, dilerseniz de eklemeyebilirsiniz. Özellikle Instagram hikayelerinde konum kısmında görünen Province kelimesini bu sayfamızda açıklamaya çalıştık, sizinde fikirleriniz var ise yorum kısmından belirtebilirsiniz.