Türk Telekom’dan Müzik Dinleme Uygulaması: “Muud Müzik”

Türk Telekom, Spotify benzeri müzik uygulamasını Akıllı telefon kullanıcılarına sundu. Muud Müzik indir ismi ile sunduğu bu müzik uygulamasını Apple Store ve Play Store’dan cihazlarınıza yükleyebilirsiniz.

Muud Müzik nedir ?

Türk Telekom tarafından sunulan Muud Müzik uygulamasını kullanabilmek için Türk Telekom abonesi olmanıza gerek yok. Tıpkı Spotify gibi dilediğiniz operatör kullandığınız telefonunuza indirebilirsiniz. Muud Müzik ilk 1000 yerli şarkıyı reklamsız ve kesintisiz olarak dinleyebilirsiniz. Ayrıca Muud Müzik premium özelliği de yer almakta. Konser bilgileri, röportajlar, en çok dinlenen listesine de ulaşabileceğiniz Muud Müzik uygulamasına bilgisayarınızdan da erişme imkanınız bulunmakta.

Muud Müzik Premium Özellikleri nelerdir ?

Çevrimdışı Dinleme

İnternetin olmadığı zamanlarda da müzik keyfin artık yarıda kalmayacak! Muud Premium üye olarak dilediğin şarkıyı Çevrimdışına Ekle butonu ile Çevrimdışına ekle, internetin yokken müzik keyfini kesintisiz yaşamaya devam et.

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Yüksek Kalitede Müzik

Muud’da milyonlarca yerli ve yabancı şarkı senin için daha yüksek kalitede. Muud Premium üye olarak sahip olabileceğin “HD Kalite” özelliği ile şarkıları daha yüksek kalite ayrıcalığı ile dinleyebileceksin.

Sınırsız Müzik Dinle, MP3 İndir

Muud Premium ile yerli ve yabancı milyonlarca şarkıyı sınırsız dinleme keyfi de seni bekliyor. Üstelik aylık 250 yerli şarkıyı cep telefonuna, tabletine ya da bilgisayarına mp3 formatında indir.

Muud Müzik Premium Nasıl Satın Alınır ?

Muud Müzik ile Muud Premium üyeliği ilk ay ÜCRETSİZ! Muud Premium aboneliğini ilk 1 ay boyunca bedava denemek istersen DENE yaz 7979 a mesaj at! Ayrıca Türk Telekom mobil abonesi iseniz Muud müzik uygulaması internet paketinizden harcamaz.

Muud Müzik Premium ücreti ?

İlk 1 ay deneme süresinin ardından aylık 4,99 TL.

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