iPhone X Kullanıcı Yorumları

iPhone X almak isteyenlerin bu sıralar aklındaki sorulardan birisi ise iPhone X alınır mı? iPhone X alacaksanız yazımıza mutlaka göz atın.

Apple’ın 12 Eylül’de tanıtmış olduğu yeni amiral gemisi iPhone X fiyatı ile cep yakıyor. iPhone’un en yüksek fiyata satılan telefonu iPhone X özellikleri ile de göz kamaştırmıyor değil. iPhone X ile gelen yep yeni özelliklere bir göz atalım;

iPhone X özellikleri

Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit

Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23

Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)

Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)

Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)

Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)

İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi

RAM: 3 GB RAM

Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı

Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı

Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face IDæ kamera

İşletim Sistemi: iOS 11

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık: IP67

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iPhone Yorumları www.mobiluzman.com sitesinde yayınlanmıştır.

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iPhone X Alınır mı ? iPhone X Nasıl ? iPhone X Almaya Değer Mi ?

iPhone X’i almak isteyenlerin aklındaki sorulara cevap verelim;

iPhone’un 10. yıla özel çıkarmış olduğu telefonu iPhone X’in fiyatı bayağı yüksek. Eğer yüksek bütçeniz var ise ve iPhone telefon sahibi olmak istiyorsanız bu telefon alınabilir.

iPhone X’in tasarımı diğer modellerine göre tamamen farklı. Ayrıca diğer modellere göre onlarca yeni özellik eklenen telefon yüksek performansa sahip.

Hız olarak iPhone’un diğer modellerine göre kat kat daha hızlı olan iPhone X ile performansı yüksek 4K video çekip, HD fotoğraflar çekilebilir.

Fiyatı olarak yüksek olsada özellikleri ile göz kamaştıran iPhone X piyasada bulunan telefonların en iyisi diyebilirsiniz.

Ayrıca garanti süreci içerisinde vermiş oldukları teknik destek ile diğer markalara göre tercih sebebi olabiliyor.

Kaynak : iPhone X Yorumları