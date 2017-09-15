iPhone X Kullanıcı Yorumları

iPhone X almak isteyenlerin bu sıralar aklındaki sorulardan birisi ise iPhone X alınır mı? iPhone X alacaksanız yazımıza mutlaka göz atın.
Apple’ın 12 Eylül’de tanıtmış olduğu yeni amiral gemisi iPhone X fiyatı ile cep yakıyor. iPhone’un en yüksek fiyata satılan telefonu iPhone X özellikleri ile de göz kamaştırmıyor değil. iPhone X ile gelen yep yeni özelliklere bir göz atalım;
iPhone X özellikleri
Ekran: 5.8 inç OLED, 1125 x 2436 piksel , 3D Touch, True Tone, 625 nit
Ekran kasa oranı: Yaklaşık olarak yüzde 81.23
Yükseklik: 143,6 mm (5.65 inç)
Genişlik: 70,9 mm (2.79 inç)
Derinlik: 7,7 mm (0.30 inç)
Ağırlık: 174 gram (6.14 ons)
İşlemci: Apple A11 Bionics, tümleşik M11 yardımcı hareket işlemcisi
RAM: 3 GB RAM
Depolama: 64 ve 256 GB depolama alanı
Arka Kamera: 12 megapiksel f/1.8 ve 12 megapiksel f/2.4 (OIS destekli) 60 fps 4K, 240 fps 1080p video kaydı
Ön Kamera: 7 megapiksel, f/2.2 diyafram açıklığına sahip, 1080p video kaydı, Face IDæ kamera
İşletim Sistemi: iOS 11
Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık: IP67
iPhone Yorumları www.mobiluzman.com sitesinde yayınlanmıştır.
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iPhone X Alınır mı ? iPhone X Nasıl ? iPhone X Almaya Değer Mi ?
iPhone X’i almak isteyenlerin aklındaki sorulara cevap verelim;
- iPhone’un 10. yıla özel çıkarmış olduğu telefonu iPhone X’in fiyatı bayağı yüksek. Eğer yüksek bütçeniz var ise ve iPhone telefon sahibi olmak istiyorsanız bu telefon alınabilir.
- iPhone X’in tasarımı diğer modellerine göre tamamen farklı. Ayrıca diğer modellere göre onlarca yeni özellik eklenen telefon yüksek performansa sahip.
- Hız olarak iPhone’un diğer modellerine göre kat kat daha hızlı olan iPhone X ile performansı yüksek 4K video çekip, HD fotoğraflar çekilebilir.
- Fiyatı olarak yüksek olsada özellikleri ile göz kamaştıran iPhone X piyasada bulunan telefonların en iyisi diyebilirsiniz.
- Ayrıca garanti süreci içerisinde vermiş oldukları teknik destek ile diğer markalara göre tercih sebebi olabiliyor.
Kaynak : iPhone X Yorumları