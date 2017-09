iPhone X Açık uygulamaları nasıl görebilirim, iPhone X açık uygulamalar nasıl kapatılır sorunuza bu sayfamızda cevap vermeye çalışacağız.

Apple, 10.yılına özel olarak tanıttığı iPhone X modeli ile birçok radikal değişikliğe imza attı. Bu değişiklerin en dikkat çekeni ise iPhone X modelinde yer alan üst düzey ekran kasa oranı oldu. Bir diğer yenilik ise parmak izi okuyuculu home tuşunun yok olması.

Radikal bir değişiklik ile home tuşunu iPhone X modeli ile kaldıran Apple, birçok kullanıcının aklına da soru işaretlerini yerleştirdi. Home tuşu ile ana menüye giriş yapıp, ekran görüntülerimizi de kolayca alabiliyorduk ancak şimdi bu tuş olmadan ne yapacağız ? iPhone modellerinde home tuşuna 2 kere basıp açık uygulamaları görebiliyor ve kapatabiliyorduk ancak iPhone X modeli ile roller biraz değişti gibi.

iPhone X’te açık uygulamaları kapatmak için hızlı bir şekilde ekranın altından üstüne doğru bir kaydırma işlemi yapmanız gerekmekte. Bu işlemi yaptıktan sonra açık olan uygulamalar kapanacaktır. Ancak bu aşağıdan yukarı kaydırma işlemini yavaş bir şekilde yaparsanız açık olan uygulamaların listesini göreceksiniz.

iPhone X Cihazında uygulamalar arası geçiş yapabilmek için parmağınızı ekranın alt kısmına basılı tuttuktan sonra sola doğru kaydırma işlemi yapmanız gerekli olacaktır. Aşağıdaki giften bu işlemi daha rahat anlayabilirsiniz.

Here’s a quick video demonstrating this new force quit app behavior in the iPhone X simulator pic.twitter.com/is0VH1BSAB

— Jeffrey Grossman (@Jeffrey903) 12 Eylül 2017