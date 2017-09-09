iPhone Ses Yükseltme / iPhone Telefonun Sesi Nasıl Yükseltilir ?

iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, 6s, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarınızın ses performansından memnun kalmayabilirsiniz. iPhone ses yükseltme işlemini herhangi bir jailbreak işlemine gerek kalmadan yapabilir ve daha kaliteli bir ses performansına sahip olabilirsiniz.

Telefonlarımız ile yolda yürürken, yolculuk yaparken veya evde otururken müzik dinlemek en büyük hobilerimizden birisi. Kulaklık ile dinlediğimiz ses kalitesi kulaklığın kalitesine bağlı olduğu gibi, hoparlörden dinlediğimizde hoparlörün kalitesine bağlı. Varsayılan ayarlar ile hoparlörden çıkan ses kalitesinden çoğu kullanıcı memnun olamayabiliyor.

Apple’ın ses ayarları kısmından yapacağınız bir kaç ayar ile iPhone ses yükseltme işlemini başarılı bir şekilde uygulamaya koyabilirsiniz. iPhone cihazlarda ses nasıl yükseltilir sorunuza cevap bulabileceğiniz bu işlem ile Spotify, Deezer gibi uygulamalarda da iyi bir ses kalitesine erişmiş olacaksınız.

iPhone Telefonda Ses Nasıl Yükseltilir ?

İlk olarak “Ayarlar” kısmına giriş yapıyoruz. Ayarlar kısmından sırasıyla Müzik > Çalma > EQ adımlarını takip ediyoruz.

EQ kısmında karşınıza Ses profilleri gelecek. Burada yapmanız gereken tek şey “Geç Vakit” seçeneğini seçmek.

Bu ayarları yaptıktan sonra bir müzik açarak denemeye yapabilirsiniz. Bu ses profilini değiştirme işlemi Apple Music, Spotify, Deezer gibi müzik uygulamalarının hepsinde geçerli olacaktır.