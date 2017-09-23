iPhone Face ID ( Yüz Tarama Kilidi ) Nasıl Kullanılır ?

Apple’ın 10.yılına özel olarak tanıttığı iPhone X modeli ile yeni bir özellik hayatımıza girdi. Uzun yıllardır kilit için kullanılan Touch ID özelliği yerini yüz tarama kilidi olan Face ID özelliğine bıraktı. iPhone X modelinden sonraki çıkacak olan modellerde de güvenlik için Face ID kullanılabilir. Bu sayfamızda iPhone X modelinde yer alan Face ID nasıl aktif edilir, nasıl kullanılır ve nasıl kapatılır konu başlıklarını inceleyeceğiz.

Yüzün üç boyutlu haritasını çıkararak yüzünüzü tanıyan iPhone X Face ID hakkında kullanıcıların kafasında birçok soru işareti bulunmakta. Face ID karanlıkta yüzümüzü tanıyacak mı ? iPhone X Face ID güneş gözlüğü ile yüzü tanıyacak mı şeklinde.

Face ID’nin Touch ID’den daha güvenli olduğunu belirtmek isteriz. Touch ID kilidi ile bir kişinin parmağı cihaza zorla okutulabilir yada uyurken parmak okuması yapılabilir. Ancak Face ID kilidi ile bir kişi uyurken onun yüzüne tuttuğunuzda cihaz açılmayacaktır. Çünkü kişinin gözlerinin de açık olması gerekiyor.

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Face ID kilidi gece karanlıkta çalışır mı diye birçok Apple severin merakı bulunmakta. iPhone X modelinde yer alan Face ID kilidi herhangi bir ışık ortamına duymadan cihazının ön kısmında yer alan sensörlere göre yüzünüzü tanımakta ve güneş gözlüğü kullansanız da yüz hatlarınızı tanımakta.

iPhone Face ID Nasıl Aktif Edilir ? Nasıl Ayarlanır ?

Face ID kilidine yüzünüzü tanıtmak için ilk olarak Ayarlar > Face ID ve Parola kısmına giriş yapın. Burada açılacak olan kısımdan Başla butonuna dokununuz, ardından yüzünüz taranmaya başlayacaktır. Ekranda yer alan çemberin dışına taşmadan yüzünüzü hareket ettirerek cihazın yüz haritasını tanımasını sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra kilit için yüzünüz tanınacaktır.

İpucu: Yüz tanıma işlemini yaptıktan sonra cihazınızı her açmak istediğinizde önce güç tuşuna basacak ve ardından yüzünüzü tanıtacaksınız. Her seferinde güç tuşuna basmayıp direk yüzünüzü okutmak için Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > Uyandırmak için Kaldır kısmına giriş yaparak aktif ediniz.