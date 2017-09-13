iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye Fiyatı

12 Eylül akşamı iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X tanıtıldı. Bu tanıtım ve özelliklerin sunulmasının ardından Türkiye’deki teknoloji severler iPhone 8 Türkiye fiyatını merak etmeye başladı. Apple, 10. yılına özel yaptığı bir lansman ile yeni cihazlarında barındırdığı özellikleri kullanıcıları ile buluşturdu.

A11 işlemcisi ve seviyesi yüksek ekran özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye başaran Apple, bu yılda satış fiyatı en yüksek olan modellerin başında geleceğe benziyor.

Apple iPhone 8 Türkiye Fiyatı ne kadar ?

iPhone 8 cihazının muhtemel fiyatı 3799 TL, iPhone 8 Plus’ın ise 4449 TL olması öngörülüyor. iPhone X’in 5000 TL’den yüksek bir fiyatla gelmesi tahmin ediliyor. Tabi bu fiyatlar hafıza kapasitesi ve diğer birkaç özelliğe göre değişkenlik gösterebilecektir. Ancak kesin bir fiyat aralığı için Apple Türkiye’nin sunacağı fiyatları beklemek zorundayız.

iPhone 8 türkiye fiyatı açıklanana kadar bazı kullanıcılar en ucuz iPhone 8 aramalarını da yapmaya başlayacaktır. Apple’ın Global garanti hizmetini devre dışı bırakmasından dolayı, her zaman Apple Türkiye Garantili bir cihaz almanızı tavsiye ediyoruz.