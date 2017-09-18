Instagram’da Beni Engelleyenleri ve Takip Etmeyenleri Nasıl Görebilirim ?

Instagram kullanıcıları gün içerisinde sürekli paylaşımlar yapmakta. Birbiri ile takipleşen kullanıcılar zamanla o kişinin paylaşımlarından memnun olmayıp o kişiyi engelleyebilir. Sizi biri engellediğinde herhangi bir bildirim gelmediğinden dolayı kullanıcıların aklına ister istemez Beni Kim Engellemiş sorusu geliyor. Engel atmak dışında bir diğer merak edilen konu ise instagramda beni takip etmeyenleri nasıl görürüm konusu. Aşağıdaki uygulamadan bu sorunuza da cevap bulabilirsiniz.

Instagram’da beni engelleyenleri nasıl görürüm sorusu oldukça merak edilmekte. Sizi engelleyen kişi ile DM üzerinden konuşuyorsanız engellendiğinizi hemen fark edebilirsiniz ancak herhangi bir iletişiminiz yok ise o kadar takipçinin arasından görmek biraz zor olabilir.

Instagram uygulamasında her ne kadar kişilerin kendisine ait sayfaları ve özgür düşünceleri olmasına rağmen bazen takipçiler aynı düşüncede olmayabiliyor. Sizi takipten çıkaran ve sizi engelleyen kişiler ya sizin paylaşımlarınızdan hoşlanmıyordur ya da sizinle bir problemi vardır. Böyle insanları pek takmamak lazım ancak insan instagramda beni kim engellemiş diye de merak etmiyor değil doğrusu.

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Instagram’da Beni Kim Engellemiş, Nasıl Görebilirim ?

Buraya tıklayarak uygulamayı Play Store üzerinden yükleyebilirsiniz. Uygulama içerisinde reklamlar bulunmakta ve bu reklamları video olarak izledikçe uygulamada puan kazanıyorsunuz. Bu puanlar ile de uygulamadaki özellikleri kullanabiliyorsunuz.

Uygulamada ayrıca karşılıklı takipleştiğiniz, en çok beğenen, en çok yorum yapan, en iyi takipçiler gibi istatistikleri de görebilme imkanız var. Beni Kim Engellemiş sorunuza cevap bulacağınız bu uygulama oldukça işinize yarayacaktır.

Not: Her zaman bu tarz uygulamalara karşı hesabınızın risk altında olabileceğini unutmayın. Ceply.net sorumlu olamaz, uygulamanın bizimle alakası yoktur.