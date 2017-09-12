Instagram’a Fotoğrafları Kırpmadan Nasıl Atabilirim ?

Instagram hikayeye fotoğrafı kırpmadan nasıl atabilirim diyen ziyaretçilerimiz için Instagramda kırpmadan fotoğraf paylaşma işleminin nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağız. Instagram profilinde veya hikaye kısmında paylaşılan fotoğraflar, paylaşılma aşamasında iken Instagram uygulaması tarafından kırpılmak istenebilir.

O an çekmiş olduğunuz güzel bir manzara fotoğrafında veya arkadaşınız ile çektiğiniz fotoğrafta tam kırpılmış kısımda güzel bir görünüm olabilir. İşte bu güzel kısmı yok etmemek için fotoğrafınızı kırpmadan Instagram uygulamasına atabilirsiniz.

Instagram’da fotoğraflarımı kırpmadan nasıl paylaşırım?

Instagram için çektiğiniz o muhteşem manzara fotoğrafınızı veya selfie fotoğrafınızı kırpmaya gerek yok. No Crop adlı Android uygulaması yardımı ile çekmiş olduğunuz fotoğrafları kırpmadan Instagram profilinize ve hikayenize yükleyebilirsiniz.

Nocrop adlı uygulamayı buraya tıklayarak cihazınıza indirip kurun. Uygulamayı indirip kurduktan sonra uygulamayı açın ve uygulama içerisinden kırpılmasını istemediğiniz görseli seçiniz. O an fotoğrafın kenarlarında boşluklar olacaktır pek fazla takılmayın uygulamanın amacı zaten bu.

No Crop adlı Instagram uygulamasında görsel ayarlandıktan sonra Paylaş kısmından Instagram’ı seçerek profilinizde paylaşabilirsiniz. Dilerseniz görseli diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz dilerseniz de galerinize kaydedebilirsiniz. Instagram Fotoğrafı Kırpmadan Paylaşma işlemi bu kadar.