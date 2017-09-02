Instagram keşfet nedir diyen kullanıcılar Instagram’da Keşfete Nasıl Çıkılır sorusuna da Instagram keşfet grupları aracılığı ile yanıt bulmak istiyor. Instagram’da daha önceleri sadece takip etmiş olduğumuz kişilerin gönderilerini ana sayfada görürken, şimdi ise keşfet özelliği sayesinde takip etmediğimiz kişilerinde gönderilerini görmekteyiz.

Instagram Keşfet sekmesi nedir ?

Instagram keşfet kısmı bir çok kullanıcının paylaşmış olduğu gönderileri bu kısımda toplar. Paylaşılmış olan gönderiler sayfa kalitesi, gönderiye yapılan beğeni, yorum ve sayfa aktifliğine göre keşfet sekmesinde karşımıza çıkmakta.

Artık çoğu Instagram sayfasına sahip olan kişiler Keşfet sekmesine çıkabilmek için yoğun bir çaba harcamakta. Çünkü normal şartlarda günlük 200-300 yeni takipçi kazanan bir kullanıcı, keşfet kısmına çıktığında bu sayıyı 2-3k’lara kadar çıkabilmekte. Bu yüzden keşfete çıkmak sayfanızın takipçi sayısının artması bakımından oldukça fayda sağlayacaktır. Keşfete çıkmak takipçi sayımızı arttırıyor evet ama çoğu kullanıcı instagram keşfet neye göre çıkıyor sorusunu da merak ediyor. Aşağıdaki maddelerden fikir sahibi olabilirsiniz. : )

Instagram Keşfet sayfasına nasıl çıkabilirim ?

Öncelikle Instagram hesabınız ile keşfet kısmında sürekli takılmanızı öneriyoruz. Instagram keşfet kısmında karşınıza çıkan gönderilere yorum atın, gönderilerini beğenin ve sayfalarını takip edin. Bu size artı puan kazandıracaktır.

Fotoğrafınızı paylaşırken konum ve hashtag eklemeyi unutmayın. Hashtaglerinizi eklerken 5 etiketi geçmemeye özen gösterin ve etiketleriniz o an ki paylaşımınız ile alakalı olsun.

Keşfete çıkabilmenin en önemli kilit noktası ise, paylaştığınız gönderinin ne kadar kısa sürede beğeni ve yorum aldığı. Eğer sayfanız oldukça aktif bir sayfa ise ve gönderileriniz hemen beğeni alıyor ise çıkma şansınız yüksek.

Instagram beğeni hizmeti veren siteleri kullanabilirsiniz. Keşfete çıkabilmenin en önemli noktası kısa sürede çok beğeni olduğu için böyle bir hizmet alabilirsiniz. ( Ancak hesabınız Instagram tarafından kapatılabilir, dikkatli kullanın )

Instagram keşfet gruplarına katılın. Özellikle kitlesi yüksek olan sayfa sahipleri Instagram’da keşfet grupları kurmakta. WhatsApp Instagram keşfet gruplarına da katılarak dayanışma yapabilirsiniz. Bu Keşfet gruplarında kullanıcılar, sayfada yapılan paylaşıma kısa süre içerisinde bol beğeni ve bol yorum atarak o gönderiyi keşfete çıkarmaya çalışmakta.

Yukarıdaki maddeleri uygulayarak Instagram Keşfet Bölümünde Çıkmak sorunuza cevap bulabilirsiniz.