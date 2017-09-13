Instagram’da Artık Hikayeler Paylaşılabiliyor !

Instagram, Direct Message (DM) ve hikayeler kısmındaki yeniliklerine devam ediyor. Artık bir arkadaşınızın hikayesini başka bir arkadaşınız veya Instagram mesaj grubunuza gönderebileceksiniz. Bu yeni gelen özellik aracılığı ile hikayelerin sağ alt kısmında yer alan Direct butonuna dokunarak o hikayeyi bir başka arkadaşınıza iletme imkanı bulacaksınız.

Hikaye özelliği ile geçtiğimiz yıllarda kullanım oranını oldukça arttıran Instagram, bu özellik üzerinde durmadan çalışıyor. Instagram’a gelen bir diğer yeni özellik ise size mesaj olarak gönderilen hikayeyi çıkartma olarak kendi hikayenizde kullanabilmeniz.

Instagram üzerindeki hikayeleri direct butonunu kullanarak bir arkadaşınız ile veya ınstagram grubu ile paylaştığınızda DM kısmından da 24 saat sonra kaybolacaktır. Profili gizli olanların veya hikaye ayarlarından “hikaye paylaşımını” kapatan kullanıcıların hikayesini paylaşamayacaksınız. Tabi bu özelliğin ardından “hikayesini paylaştığım kişiye bildirim gider mi” sorusu da merak edilenler listesine girecek gibi.

ÖZETLEYECEK OLURSAK;

+ Instagram hikayesi başka birine DM’den gönderilebiliyor.

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+ DM’nize gelen hikayeyi kendi hikayenizde çıkartma olarak kullanabileceksiniz.

– Örnek görsel:

+ Instagram’da hikayenizin paylaşılmasını engelleyebilirsiniz.

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