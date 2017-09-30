Instagram Uygulaması Sürekli Donuyor ! ( Çözümü Nedir ? )

Akıllı telefonlarımızda günlük olarak sürekli kullandığımız belli başlı uygulamalar bulunmakta. Bu uygulamaların başında da Instagram uygulaması gelmekte. Kendi çekmiş olduğumuz fotoğrafları yayınladığımız ve arkadaşlarımızın fotoğraflarını beğendiğimiz Instagram uygulamasına sürekli yenilik gelmekte. Bu yeniliklerin gelmesi ile birlikten bazen istenmeyen hatalarda baş gösterebiliyor.

Instagram profillerinde veya keşfet de dolaşırken aşırı içerik bulunmasından dolayı bazen Instagram uygulaması yetersiz kalabilir ve cihazınız donabiliyor. Instagram sürekli donuyor hatası da genelde Akıllı telefonunuzun RAM’inin yetersiz kalmasından dolayı kaynaklanır.

Instagram Donma Sorunu Nasıl Çözülür ?

– En son kurduğunuz uygulamalara göz atın.

En son kurmuş olduğunuz Instagram 3.parti uygulamaları buna neden olabilir. Instagram beni kim engellemiş, takip etme tarzı uygulamalar Instagram ile bağlantılı olabileceği için Instagram uygulamasının yavaşlamasına neden olabilir.

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– Son güncellemeyi kaldırın.

Instagram’ın son güncellemesi ile donma olayları ortaya çıkmış ise Google’a “Instagram apk” yazın ve en son sürümden önceki bir sürümü apk olarak cihazınıza yükleyin.

– Arka planda çalışan işlemleri sonlandırın.

Instagram uygulaması ile beraber arka planda film, müzik çalar veya oyun varsa bu Instagram uygulamasının yavaşlamasına neden olabilir.

– Telefonunuzun hafızası ve RAM’ini rahatlatın.

Clean Master benzeri uygulamaları kullanarak gereksiz dosyaları temizleyin ve RAM’inizde yer açın. Bu uygulamaları cihazınıza kurup, çalıştırıp işlerinizi hallettikten sonra telefonunuzdan silmeyi unutmayın.

– Son olarak telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına gidin ve burada yer alan Instagram uygulamasının ayrıntılarına giriş yapın. Instagram depolama kısmından Önbelleği temizle işlemi yapınız. ( Not: Bu işlemden sonra oturumunuz kapanacaktır, tekrar k.adı şifre girmeniz gerekecek )

– Ayrıca Instagram’da video izlerken sürekli donuyor şeklinde bir siteminiz var ise yapmanız gereken bir ayar bulunmakta. Instagram uygulamasında Ayarlar > Hücresel veri kullanımı kısmına giriş yapın ve buradaki “Daha az veri kullan” seçeneğini pasif hale getirin.