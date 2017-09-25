Hangi Otomobil Daha Hızlı?

Hem sportif hem de kullanışlı otomobil modelleri, geçtiğimiz yılların en çok tercih edilen araba modelleri oldu. Hatchback otomobillere daha çok ilgi gösterilmesi, otomobil üreticilerini de bu beklentileri karşılayacak üretimler yapmaya yöneltti. Dünyanın en hızlı otomobilleri pek çok araba tutkunun hayalini süslese de fiyatları el yakacak kadar pahalı.

Lamborghini Murcielago LP640

0 – 100 km arasını 3,3 saniye içinde geçen modelin beygir gücü 640’tır. 430 bin dolardan satılan ve kusursuz bir tasarıma sahip olan Lamborghini Murcielago, saatte 338 kilometreye çıkabiliyor. Lamborghini hangi ülkenin markasıdır sorularına, bir İtalyan devidir denilebilir.

Ferrari Enzo

0 – 100 km arasını 3,4 saniye içinde geçen model, 660 beygir gücündedir. F140 isimli Alümünyum V12 motoruna sahip araç, saatte 347 kilometreye çıkabilir. Ferrari hangi ülkenin markasıdır soruları, aracın yarışlarda elde ettiği başarılar sonrasında daha da sık sorulur olmuştur. Ünlü İtalyan spor araba markasının Enzo modeli 670 bin dolardan satılıyor.

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Maserati GranCabrio Sport

0 – 100 km arasını 5 saniye içinde geçen model, 450 beygir gücüne sahip. 4,7 litrelik V8 motoru olan araç, saatte 285 kilometreye kadar çıkabilir. Maserati hangi ülkenin markasıdır soruları için, en pahalı İtalyan spor arabalarından biridir diyebiliriz. Maserati GranCabrio Sport yaklaşık 360 bin dolardan satılmaktadır.

Bugatti Veyron

En hızlı araba markası olarak bilinen Bugatti Veyron, 0 – 100 km arasını 2,5 saniye içinde geçer. 1200 beygir gücündeki araç 8 Liter W16 motoruna sahiptir. Saatte 428 kilometreye kadar çıkabilen Bugatti Veyron’un satış fiyatı 1 milyon 700 bin dolar civarındadır. Bugatti hangi ülkenin markasıdır şeklindeki sorulara, lüks İtalyan spor araba markalarından en hızlı ve en pahalı olanıdır diyebiliriz. Bugatti, Veyron modeli ile 2010 yılındaki rekorları yerle bir etmiş ve hızına hiçbir araç yetişememiştir.

Özellikle hız severlerinin merak ettiği bir konu olan dünyanın en hızlı arabaları konusu oldukça heyecan verici sonuçları görmemizi sağlar. Saatteki hızları, beygir güçleri ve motor tipleri karşılaştırılarak yapılan listelerde özellikle Bugatti, Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Saleen ve Pagani markaları öne çıkan firmalardır.