Son zamanların en merak edilen konuları arasına iPhone X özellikleri ve iPhone X fiyatı girmiş durumda. Apple’ın 10. yılına özel olarak sunmayı düşündüğü iPhone X modeli değişik ve istenilen bir tasarım ile karşımıza gelmeyi planlıyor. Apple’ın 10.yıla özel 12 Eylül’de yapacağı tanıtımda iPhone X modelini de kullanıcılara tanıtacak.

iPhone X Özellikleri

iPhone X Ekran Özellikleri

Apple, iPhone X modeli ile oldukça iyi bir ekran kasa oranı sunacak. Sadece üst orta kısımda yer alan kameranın bulunduğu bu ekranın 5.1 inç boyutu ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğü bulunmakta.

iPhone X Kamerası ne kadar ?

Arka kameranın 12 MP, Ön kameranın da 7 MP Çözünürlük sunacağı dillendirilmekte.

iPhone X Yazılım Özellikleri:

iPhone X modeli ile Touch ID olayı artık sona erecek. iPhone X ile gelmesi beklenen FaceID özelliği artık yüz tanıma sistemi ile kilidinizi açmanıza imkan sağlayacak.

iPhone X bataryası ne kadar ?

3000 mAh civarında bir bataryasının bulunması bekleniyor. Ayrıca iPhone X cihazı ile ilk defa kablosuz şarj özelliği geleceği tahmin ediliyor.

iPhone X Fiyatı ne kadar ?

iPhone X Fiyatı 999 Dolardan başlaması bekleniyor.

iPhone X Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak ?

22 Eylül günü satışa çıkması planlanan bu modelin ülkemizdeki satışı ise Ekim ayında başlayacak.