Apple iPhone X’te Ekran Görüntüsü Almak / Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır ?

iPhone X’te ekran görüntüsü almak için yapmanız gereken oldukça kolay adımlar bulunmakta. 12 Eylül tarihinde tanıtılan iPhone X modelinde ana ekran tuşu bulunmuyor. Ekran görüntüsü almak için yardımcı tuşlardan biri olan ana ekran tuşu olmadığı için, kullanıcılar ister istemez iPhone X’te ekran görüntüsü nasıl alınır şeklinde bir soru yöneltecektir.

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iPhone X’te Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır ?

Daha önceki iPhone modellerinde ana ekran tuşu ve güç tuşuna aynı anda basınca ekran görüntüsü alabiliyorduk. iPhone X modelinde ana ekran tuşu bulunmadığı için bu yöntemi biraz değiştireceğiz.

iPhone X modelinde ekran görüntüsü almak için güç butonu ile ses açma tuşuna aynı anda 1-2 saniye basılı tutmanız yeterli oluyor. Bu tuşlara basılı tuttuktan sonra ekranda bir denklaşör sesi ve efekti görebilir ve duyabilirsiniz. Ayrıca bu aldığınız ekran görüntüleri iOS 11 ile bir klasörde bir arada durmakta.

Bildiğiniz üzere ekranın ön üst kısmında sensörler yer almakta. Ne yazıkki iPhone X modelinde ekran görüntüsü aldığınızda bu sensörlerinde görüntüsü çıkmakta. Tıpkı aşağıdaki görselde olduğu gibi.