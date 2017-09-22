Android Telefonda sürekli reklam çıkıyor sorunu oldukça can sıkıcı bir hata olarak karşımıza çıkıyor. Android telefonları ile gezinti yaparken veya küçük kardeşinin kullanımı sonucunda telefonuna virüs bulaştıran kullanıcılar, genelde telefonun tarayıcı kısmında reklamlar ile karşılaşır. Bu reklamlar oldukça can sıkıcı olmakta ve kullanıcılar android reklam virüsü sorununa çözüm aramakta.

Android cihazlarda uygulamalardaki reklamlara ve güvenilir olmayan web sitelerine dikkat edilmelidir. Özellikle uygulama ve oyunlardaki reklamlara küçük kardeşlerimizin tıklaması ve reklamlarda çıkan aldatıcı butonlu reklamlar ile cihazlarımıza zararlı uygulamalar kurulmakta. Hal böyle olunca telefona reklam virüsü bulaşıyor ve telefonun her yerinden reklam fışkırmaya başlıyor.

internete girdiğimde reklam çıkıyor sorunu için sizlere birkaç tavsiyede bulunacağız. Tabi ki en net çözüm format atmak ancak formattan önce bir nebze işe yarayacak çözümler bulunmakta.

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Telefonda sürekli çıkan reklamlar nasıl silinir – kaldırılır ?

İlk olarak Ayarlar > Uygulamalar kısmına girerek en son yüklenen tanımadığınız uygulamaları silin. Bu sorun ne zaman oluştu hatırlamaya çalışın ve o sıralar yüklenmiş uygulamaları cihazınızdan kaldırın.

kısmına girerek en son yüklenen tanımadığınız uygulamaları silin. Bu sorun ne zaman oluştu hatırlamaya çalışın ve o sıralar yüklenmiş uygulamaları cihazınızdan kaldırın. Ayarlar > Uygulamalar kısmına giderek “İnternet” ve “Google Chrome” uygulamalarını bularak önbellek ve verileri temizle işlemi yapınız.

kısmına giderek uygulamalarını bularak önbellek ve verileri temizle işlemi yapınız. Virüs uygulaması ile cihazınızı taratınız. Malwarebytes for Android uygulamasını buraya tıklayarak cihazınızı taratın.

Yukarıdaki çözüm yöntemlerine rağmen Android veya iOS cihazınızda halen internete girince reklam çıkıyorsa, telefonunuza format atmayı deneyin.