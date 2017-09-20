Cep Telefonumun Ekranı Kırıldı – Çatladı, Tamir Ücreti Ne kadar ?

Akıllı telefonları her ne kadar düzgün kullanmaya çalışsak da, ister istemez başına istenmeyen sorunlar gelebiliyor. Bu sorunlardan biriside ekranın kırılması sorunudur. Ekranı kırılan akıllı telefonları servise göndererek yaptırabilirsiniz ancak bu işlem ücrete tabiidir. Telefonun ekranı kırıldı ne kadara yaptırılır sorunuza aşağıda cevap vermeye çalıştık.

Cep Telefonu Ekran yenileme – Kırılmış ekranın tamir ücreti ne kadardır ?

Samsung ekran tamir fiyatı

Galaxy A7 700 TL

Galaxy A5 500 TL civarladında.

Galaxy J7 ekran değişim ücreti 550 TL seviyelerinde seyretmekte.

Samsung’un üst düzey amiral gemilerinde fiyat yukarıdaki modellere göre baya uçmakta. Galaxy S7 modelinin ekran tamir ücreti 1000 TL seviyelerine kadar ulaşmakta, bu fiyatın Galaxy S8 modelinde 1.300 TL civarlarında olması tahmin ediliyor.

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HTC ekran tamir fiyatı

HTC 10’un ekran değişim ücreti 400 TL

HTC One M9 350 TL

HTC Desire modellerinde 250 tl civarlarında bir fiyat politikası bulunmakta.

Apple ekran tamir fiyatı

iPhone 7 ve Plus modelleri 500-800 TL civarları

iPhone 6 ve 6S serisi ise 300 tl civarlarında bir fiyat politikası bulunmakta.

Bu fiyatlar iPhone 5 ve 5S modellerinde 250 TL’ye kadar inebiliyor.

LG Ekran tamir ücreti

LG G6 800 TL civarları

LG G5 500 TL civarları

LG G4 ise 300-350 TL arasında değişmekte.

SONY ekran tamir fiyatı

Sony cihazları için net bir rakam olmasa da modele göre 400 ile 700 tl arasında bir fiyat biçilebiliyor.