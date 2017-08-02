Zula Sistem Gereksinimleri / Bilgisayarım Zula Oyununu Kaldırır mı ?

Bilgisayarım Zulayı kaldırır mı, Zula sistem gereksinimleri nelerdir. Türkiye’nin ilk yerli MMOFPS oyunundan biri olan Zula oyunu, sürekli gelen güncellemeleri ve takım yarışmaları ile başarısını sürdürüyor. Oyunu oynamak isteyen bazı kullanıcılar ise Zula Sistem Gereksinimleri hakkında bilgi almak isteyebiliyor.

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Zula oyunu online oyun olduğu için internetinizin ve bilgisayarınızın birazda olsa iyi olması gerekiyor. Bilgisayarınızda oyun içi anlık takılmalar yaşamamak için Zula sistem gereksinimlerini kontrol ederek oyunu kurmanızda fayda var.

Zula Sistem Gereksinimleri Nelerdir ?

Zula Minimum ( En Düşük ) Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

İşlemci : Pentium 2.4 Ghz / Athlon 2500+

RAM : 2GB

Harddisk : 2 GB

Ekran Kartı : Geforce 5730 / Radeon 9003+

DirectX : 9.0c

Zula En Yüksek ( Önerilen ) Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP/Vista/7/8/8.1/10

İşlemci : Pentium 4, 3 GHz / Athlon 3500

RAM : 4GB

Harddisk : 2 GB

Ekran Kartı : GeForce 8800 GT / Radeon HD 5850+

DirectX: 11.0