Android telefonlarda bildirim çubuğuna gelen Sistem güncellemesi yazısı bazen sinir bozucu olabiliyor. Son zamanlarda Xperia cihazlarında bu soruna denk gelen kullanıcıların ekranlarında “Xperia Sistem Güncellemesi Yüklemeye Hazır” bildirimi yer almakta.

Sony Xperia Z2,Z3, Z5, XA1, X1, X kullanan bazı kullanıcılar ekrana gelen bu Xperia Sistem Güncellemesi Yüklemeye Hazır bildirimin gitmediğinden ve ekranda sürekli durduğunu dile getirmekte. Güncelleme yapmış olsanız veya güncelleme olmasa bile bu bildirim bazen gitmemekte. Kullanıcıların bazıları telefonu yeniden başlatarak çözüm bulamadıklarını dile getirdi ve bizde bu konu hakkında sizler için araştırma yaptık.

“Xperia Sistem Güncellemesi Yüklemeye Hazır” Bildirimi Nasıl Kapatılır ?

İlk olarak cep telefonunuzu kapatıp tekrar açmayı deneyin. Bu restart işleminden sonra halen sorun var ise aşağıdaki çözüm yöntemlerini deneyin.

Ayarlar > Uygulamalar kısmına gidiniz ve sağ üstte yer alan 3 noktalı menü tuşuna dokununuz. Burada açılan ufak pencereden ” Sistem işlemleri göster “ seçeneğini seçiniz. Ardından aşağılara inerek “Yazılım güncelleme” seçeneğine giriş yapınız. Ardından açılan pencereden “Durmaya Zorla” seçeneğini seçip telefonunuzu kapatıp açın.

Not: Durmaya zorladıktan sonra sonraki telefon güncellemeleri gelmeyebilir. Aynı yerden tekrar aktif etmeyi unutmayınız.