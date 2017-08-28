Windows 10’da Yüklü Gelen Kaldırılmayan Programları Kaldırmak

Windows, Xp, Vista, 7 ve 8 derken Windows 10 işletim sistemine kadar geldi. Her yükselişte görsel olarak daha da iyi bir hale getirilen Windows sürümlerinde bazen kullanıcıların istemediği özellikler yer alabiliyor. Bunlardan biriside Windows 10’da yüklü gelen ve kaldırılamayan uygulamalar. OneNote, OneDrive, 3D Builder, XBox gibi uygulamalar denetim masasından kaldırılamıyor ve bunları kaldırabilmek için ekstra bir programa ihtiyacınız olacak.

Windows 10’da yüklü gelen bu programlar Windows tarafından kaldırılmasına müsaade edilmiyor. Ancak denetim masasından silinmeyen bu programlar ekstra komutlar veya programlar sayesinde silinebiliyor.

Windows 10’da Yüklü Gelen Kaldırılmayan Programları Nasıl Silebilirim ?

Windows 10’da yüklü gelen uygulamalar:

Builder 3D

Camera

Mail

Calendar

Maps – Harita

Money – Döviz

Sports – Spor

News – Haberler

Weater – Hava Durumu

Music – Müzik

OneNote

People

Phone Companion

Photos – Windows Resimler

Solitaire Collection

Voice Recorder – Ses Kaydedici

XBOX

Gibi programlar Windows 10 ile beraber gelmekte. Bu programlardan dilediğinizi aşağıdaki videoyu izleyerek silebilirsiniz.

Windows 10 ile gelen kaldırılamayan programlar nasıl kaldırılır ?

ilk olarak klavyenizden WİNDOWS + S tuşlarına sırası ile basın. ( Yada sol alt kısımdaki arama imlecine tıklayabilirsiniz ) Açılan arama penceresine Powershell yazın ve en üstte çıkan Powershell seçeneğine sağ tıklayıp “Yönetici olarak çalıştır”ı seçin.

PowerShell ekranı açıkken aşağıdaki komutları kullanılarak istemediğiniz programı silebilirsiniz.

3D Builder

Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

Alarm ve Saat

Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

Get Office

Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage

Get Skype

Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage

Get Started

Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage

Groove Müzik

Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

Haritalar

Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

Solitaire

Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage

Money

Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage

Filmler ve TV

Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

Haberler

Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

People

Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

One Note

Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

Phone Companion

Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Mağaza

Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

Spor

Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage

Hava Durumu

Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

Xbox

Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Kaldırılan Uygulamalar Nasıl Geri Getirilir?

Tekrar Powershell uygulamasını yönetici olarak çalıştırıp aşağıdaki kodu girip bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız uygulamalar geri gelecektir.