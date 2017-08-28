Windows 10’da Yüklü Gelen Kaldırılmayan Programları Kaldırmak

Windows, Xp, Vista, 7 ve 8 derken Windows 10 işletim sistemine kadar geldi. Her yükselişte görsel olarak daha da iyi bir hale getirilen Windows sürümlerinde bazen kullanıcıların istemediği özellikler yer alabiliyor. Bunlardan biriside Windows 10’da yüklü gelen ve kaldırılamayan uygulamalar. OneNote, OneDrive, 3D Builder, XBox gibi uygulamalar denetim masasından kaldırılamıyor ve bunları kaldırabilmek için ekstra bir programa ihtiyacınız olacak.
Windows 10’da yüklü gelen bu programlar Windows tarafından kaldırılmasına müsaade edilmiyor. Ancak denetim masasından silinmeyen bu programlar ekstra komutlar veya programlar sayesinde silinebiliyor.
Windows 10’da Yüklü Gelen Kaldırılmayan Programları Nasıl Silebilirim ?
Windows 10’da yüklü gelen uygulamalar:
Builder 3D
Camera
Mail
Calendar
Maps – Harita
Money – Döviz
Sports – Spor
News – Haberler
Weater – Hava Durumu
Music – Müzik
OneNote
People
Phone Companion
Photos – Windows Resimler
Solitaire Collection
Voice Recorder – Ses Kaydedici
XBOX
Gibi programlar Windows 10 ile beraber gelmekte. Bu programlardan dilediğinizi aşağıdaki videoyu izleyerek silebilirsiniz.
Windows 10 ile gelen kaldırılamayan programlar nasıl kaldırılır ?
ilk olarak klavyenizden WİNDOWS + S tuşlarına sırası ile basın. ( Yada sol alt kısımdaki arama imlecine tıklayabilirsiniz ) Açılan arama penceresine Powershell yazın ve en üstte çıkan Powershell seçeneğine sağ tıklayıp “Yönetici olarak çalıştır”ı seçin.
PowerShell ekranı açıkken aşağıdaki komutları kullanılarak istemediğiniz programı silebilirsiniz.
3D Builder
Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage
Alarm ve Saat
Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage
Get Office
Get-AppxPackage *officehub* | Remove-AppxPackage
Get Skype
Get-AppxPackage *skypeapp* | Remove-AppxPackage
Get Started
Get-AppxPackage *getstarted* | Remove-AppxPackage
Groove Müzik
Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage
Haritalar
Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage
Solitaire
Get-AppxPackage *solitairecollection* | Remove-AppxPackage
Money
Get-AppxPackage *bingfinance* | Remove-AppxPackage
Filmler ve TV
Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage
Haberler
Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage
People
Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage
One Note
Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage
Phone Companion
Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage
Mağaza
Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage
Spor
Get-AppxPackage *bingsports* | Remove-AppxPackage
Hava Durumu
Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage
Xbox
Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage
Kaldırılan Uygulamalar Nasıl Geri Getirilir?
Tekrar Powershell uygulamasını yönetici olarak çalıştırıp aşağıdaki kodu girip bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız uygulamalar geri gelecektir.
Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}