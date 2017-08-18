WhatsApp’ta ‘Para Gönderme’ Dönemi Başlıyor !

Facebook’un satın alması ile birlikte birçok yeniliğe imza atan WhatsApp, yeni bir özellik ile bizlerin karşısında olacak. İnternet ortamında yer alan haberlere göre WhatsApp, önümüzdeki zamanlarda kullanıcıların birbirine para göndermesine olanak sağlayacak özelliği devreye sokacak.

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Yaptığı güncellemeler ile birçok yeniliği kullanıcıları ile buluşturan WhatsApp, yeni özelliği para transferi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Birçok kullanıcı tarafından güvenli olabilir mi soruları sıkça sorulsa da, WhatsApp bu konuda ısrarcı olacak gibi.

Her ne kadar aile, arkadaşlar arkasında para transferi kolaylık sağlayacak olsa da bu işi ticarete dökecek olanlar olacaktır illaha ki. Hele para transferi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir bir halde olursa çoğu kişi Havale- EFT yerine bu yönteme başvurabilir.

Henüz WhatsApp tarafından resmi bir açıklama olmasa da, bu özellik her an bizlerle olabilir. Böyle bir özellik devreye alındığı anda “WhatsApp para gönderme, WhatsApp’tan para nasıl gönderilir” konularını sizlere sunacağız.