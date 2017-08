En güzel, en yeni WhatsApp durumları ile sizde profilinizi güzel bir hale getirebilirsiniz. Kısa bir süre önce WhatsApp durumları kısmını kaldıran WhatsApp, bunun yerine tıpkı Instagram hikayeleri gibi hikaye özelliğini getirmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine kısa bir süre sonra durum özelliği tekrar aktif edildi.

WhatsApp durumu üzerinden göndermeyi seven kullanıcılar etkileyici whatsapp durumları, sevgiliye whatsapp durumları gibi aramaları yaparak anlamlı whatsapp durumları bulmak istiyor. Bir yandan da neşeli bir tarafını göstermek isteyen kullanıcılarda “komik whatsapp durumları” bulmak istiyor.

Eski sevgilisi ile arası bozulup aşk whatsapp durumları yazmak isteyen kullanıcılar da yok değil. Eski sevgili eskide kaldı diyipte yeni sevgilisini etkilemek isteyen kullanıcılar ise anlamlı whatsapp durumları ve kısa yaratıcı aşk sözlerine profilinde yer vermek istiyor.

Benim aşk ile işim olmaz benim için yaratıcılık önemli diyen bir kesimde var. Yaratıcı whatsapp durumları ve ingilizce whatsapp durumları ile profilini afilli bir hale getirmek isteyen kullanıcılar bu sayede dikkat çekmek istiyor.

WhatsApp Durumları

Anlamlı whatsapp durumları:

Biliyor musunuz; insan maskeleri o yüzsüzlüğünüze hiç yakışmıyor.

Sahip oldukların değil, kaybetmekten korktukların gerçekten senindir.

Aynı şeylere gülmediğim insanlarla mutlu olmam mümkün değil.

Herkez hata yapabilir, pardon herkes.

Çok düşünüyorum ama çok söyleyemiyorum.

Last seen’ine bakmayı bıraktığın vakit, bitmiştir.

Bazı insanlara verdiğim değeri geri almak istiyorum.

Yalnız değilim uykum var.

Kardan adam olur, senden adam olmaz…

İlginç bir ahlaksızlığı sıkıcı bir meziyete tercih ederim.

Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür.

Tabağına yiyebileceğin kadar yemek, hayatına sevebileceğin kadar insan al. İsrafın lüzumu yok.

Akıllı telefonmuş. Karşı taraf aptal olunca, telefon akıllı olsa bile işe yaramıyor.

Marka olmak için değil insan olmak için çabalayın.

Çünkü parası verildikten sonra alınmayacak hiçbir marka yoktur…

Mutluluğunu sat bana çocuk…

Ne kadar şeker istersen veririm sana.

Erkek özledim diyemez… Oturur bi sigara daha yakar….

Kurt tüyünü değiştirir huyunu asla .

Etkileyici Whatsapp durumları

Her şey senin senin için…Giderek daha çok seviyorum seni demişti. o yüzden gitti demekki.

Üzülme ne olur, bugünler dün olur.

Geçmişe,geçmiş ola.

Sırf seninle diğer tarafta karşılaşmamak için, helal ediyorum hakkımı.

Bu yalnızlık benim ilişmeyin.

Yalnızlığım çığlıktı hepiniz mi sağırdınız?

Ben senin mutluluğunu istiyorum dedi ve aldı gitti.

Bunlar da geçecek şüphesiz. Seni unutmama kaç yüzyıl kaldı ki.

Farklıyız işte.Sen gül’ü severdin. ben gülüşünü sevgili.

Bizimkisi bir aşk hikayesi değildi, bizimkisi aşktı gerisi hikayeydi.

Lafın bile gelişi var, sen hala neredesin?

Giderim kendimden ötelere.

Tek kişilik miydi bu şehir, sen gidince bomboş kaldı.

Bilgisayarımda hiç dinlemediğim şarkı gibisin, silmeye de kıyamıyorum.

Çoğu zaman kırmamak için kırılmayı göze alıyorum.

Sen ona online’sın, o başkasına.

Bir gülüyorsun kalbimin ritmi değişiyor, döverim seni.

Neyim olursan ol da hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık, tanıyamam seni.

Komik WhatsApp durumları

Seni sevmek ibadetim ama sevemem cenabetim.

Keşke her sabah alarm çaIdığında polisIer kapıyı kırıp, “yat yat yat” diye bağırsa da geri yatsak.

Gökyüzünde bir yıldız olsaydım ilk sana kayardım.

Aslında Türkiye’nin sayılı zenginIerinden biriyim ama bayağı bir saymanız lazım.

Beni Türk kebapçıIarına emanet edin.

Çakmak doğada 300 yıIda, arkadaşlarımın yanında 10 dakikada kayboIuyor.

Bu moral denen şey kesin çin malı.

Buzlu votka; akciğere, buzlu rakı; karaciğere, buzlu viski; kalbe zarar verir. Özet: buz sağlığa zararlıdır.

Hayranım sana, bir kısa mesajIa ömrümü kısaItabiIiyorsun.

Eve tok geIirim, annem niye dışarıda yedin der. Aç gelirim, evde yemek yok der. Evden kaçmam yakındır.

Sen kutu kutu pense oynarken ben ise kutu kutu efes içiyordum.

Sevgilisine taksitle hediye alıp taksiti bitmeden ayrılan adamın dramını film yapsam milyonları ağlatırım gibime geliyor.

Elin oğlu uzayda yaşamı araştırıyor bizimkiler sigaranın külünü hiç dökmeden sonuna kadar içebilmenin peşinde.

Kısa WhatsApp durumları

En güzel kavga sarılınca bitendir.

“Elalem ne der” diye düşünen mutlu olamaz.

Amma velakin, her şey nasip. Şu aralar “bitse de gitsek” modundayım.

Aynı bileklikleri takalım mesela.

Yanlışım varsa, yanlışın vardır.

Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk. Her günüm en güzel günüm.

Ben o yâre sevmesini öğretemedim…

Sevmek bir eylemdir.

İçimde ölen biri var.

Lafın bile gelişi var, sen hala nerdesin?

Whatsapp aşk durumları aşk sözleri

Benim için aşk, yanaklarını sıkmaktı..

Sen içimden geçen yolculuksun.. (Yolculuktun.)

Her şeyi düzelteceğim, sen sadece sarıl…

Sen olsam beni çok severdim…

Çünkü sen en çok benim yanıma yakışıyorsun…

Ömrüm seninle geçsin…

Beni sana alsana, çok yakışırız..

Tеkrarı yoktur bazı şеylеrin aşk gibi, hayat gibi, ömür gibi…

Sen bana huzur ver, ben sana ömrümü..

Sarılmak için yürek gerekir, kollar sonraki iş.

Ömürlüksün tükenmeyenim…

Gülüşün de benim olsun mu? Biliyor musun? Çok özlendin.

Yeni ingilizce WhatsApp durumları

I didn’t change, I just woke up. (Değişmedim, sadece uyandım.)

Silence is better than lies. (Sessizlik yalanlardan daha iyidir.)

Be what you want to be, not what other wants to see. (İstediğin şey ol, başkalarının görmek istediği değil.)

If “Plan A” didn’t work. Don’t worry; the alphabet has 28 more letters. (Eğer A planı işlemediyse endişelenme, daha 28 harf var. )

Do what is “Right”, not what is “Easy”. (Doğru olanı yap, kolayı değil.)

If opportunity doesn’t knock, build a door. (İmkanlar kapıyı çalmana olanak tanımıyorsa, kapı inşa et.)

I’m not perfect, I am original. (Mükemmel değilim, orijinalim.)

All girls are my sisters except you. (Tüm kızlar benim kardeşimdir, sen hariç.)

I am only responsible for what I say, not for what you understand. (Sadece sana söylediklerimle sorumluyum, senin anladıklarınla değil.)

I’m not arguing, I’m simply explaining why I’m right. (Tartışmıyorum, basitçe haklılığımın nedenini açıklıyorum.)

Cell phones these days keep getting thinner and smarter… people the opposite. (Cep telefonları bu aralar incelmeye ve zekileşmeye devam ediyor.. İnsanlar tam tersi)

People say you cant live without love, but I think oxygen is more important. (İnsanlar, aşksız yaşayamayacağımı söylüyor, ama bence oksijen daha önemli)

It’s not important to win, it’s important to make the other guy lose. (Kazanmak önemli değildir, diğer herifin kaybetmesi önemlidir)

I’m old enough to know better, but young enough to do it anyway.- (Daha iyi bilecek kadar yaşlıyım, fakat herhangi bir şeyi yapabilmek için yeterince gencim)

Real girls are never perfect and perfect girls are never real. (Gerçekte kızlar asla mükemmel değildir ve mükemmel diyebileceğin kız da asla gerçek değildir)

My “last seen at” was just to check your “last seen at”.

LOVING MIGHT BE A MISTAKE, BUT IT’S WORTHS MAKING. (Aşk bir hata olabilir, ancak denemeye değer.)

I never make the same mistake twice. Three, four times maybe. But never twice. (Hayatımda hiç aynı hatayı iki kez yapmadım. Üç, bilemedin dört. Fakat 2 hiç.)

Weird is a side effect of awesome. (Tuhaflık mükemmelin yan etkisidir.)

I Was Born Cool, Global Warming Made Me Hot. (Buz gibi doğdum, beni küresel alarm ısıttı.)

I don’t make mistakes, I date them. (Hata yapmıyorum, onları ileri tarihe atıyorum.)

Try what you think you can be able to do (Yapabileceğini düşündüğün şeyi dene.)

In today’s world, the key to success is to delete your Whatsapp account! (Günümüz dünyasında, başarının anahtarı Whatsapp hesabınızı silmektir.)

Yeni WhatsApp Durumları

Adam gibi sevenin aldığı ödüldür yalnızlık.

Başını Dik Tut Prenses Tacın Düşmesin.

Zamansızdır ayrılıklar.

Hayat çoğu zaman böyledir;sevdiğin başka sevenin başka! Ne kadar sarılırsan sarıl bıraktığın an özlersin…

Bu yalnızlık benim ilişmeyin… Giderim Kendimden Ötelere …

Her şeyi boş verdim, boşverdiklerimin arasına hoş geldin.

Bende duran zaman sende nasıl geçiyor?

Uzaktan severim ruhun bile duymaz!

5 dakika sesini duyarsın 23 saat 55 dakika mutlu olursun..

Ne kadar sarılırsan sarıl, bıraktığın an özlersin…

Öyle biri var ki gönlümde.. Alayınız yalan gözümde…

Ve ben; bir şeyleri özlediğimi hissetmiyor olmak isterdim…

Her kalp kendi şarkısını söyler…

Bir derdim var, bin dermana değişmem.

Ne zaman bu kadar zor oldu nefes almak..?

Bazı insanlar ağaç gibidir, uzaktan bakınca boyIu posIu. Yanına geiLnce biLdiğin odun.

Sıradaki küfür Facebook’ta önce ekIeyip, sonra kimsin diye sorana gelsin

Girdiğimiz günahlar, öldüğümüzde aynen bize girecek. Saygılar.

Kimsenin Değişmesini Beklemeyin. KÜTÜK Tersten Okununcada KÜTÜK”tür

Her hatanın bir bedel vardır ve en kötüsü pişmanlık olarak ödenendir

Medeni halimiz bekar olacağına, bekar halimiz medeni olsun.

Uğurlu sayısı hatundan hatuna değişen canlıya yavşak denir.

Günah işleyip işleyip suçu bana atmayın Şeytan

Ne olur yani, bu sene de insanlık moda olsa

Hayranım sana, bir kısa mesajla ömrümü kısaltabiLiyorsun

Okyanusta Ölmez De İnsan , Gider Bir Kaşık Sevda Da Boğulur.

Belkide bu dünya başka bir gezegenin Cehennemidir.

Aklıma gelişini seveyim. Ne güzel darma duman ediyorsun beni.

Hayatıma giren her kadının faili olduğu, meçhul bir cinayetim şimdi.

Duygularımı protesto ediyorum. “AŞK” Iık grevindeyim.

Aşk küçük gelen ayakkabı gibidir hep arkadan vurur

Yaşadığım falan yok. Sadece öImezden geliyorum.

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omuzuna ağır gelir

Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir.

Hadi son kez kaIdır kadehini “sevgilim” varsa “şerefine olmadı gidişine”.içelim

En güzel ingilizce whatsapp durumları

You can’t burn me (Beni yakamazsın.)

Burning in the ocean. (Okyanusta yanan.)

At least mosquitoes are attracted to me. (Beni en azından sivrisinekler etkiliyor.)

I had a horribly busy day converting oxygen into carbon dioxide. (Bugün oksijeni karbondioksite çevirmek için aşırı derecede meşgulüm.)

When in doubt, mumble. (Şüphedeyken, mırıldan.)

Stop being a China product (Çin malı olmayı bırak.)

Nobody is perfect, but I’m nobody. (Hiç kimse mükemmel değildir, fakat ben hiç kimse değilim.)

You have eyes my dear but you cannot see. (Gözlerin var sevgilim, ama göremiyorsun.)

If you fall. I’ll be there. (Eğer düşersen, orada olacağım.)

I’m just having an allergic reaction to the universe. (Ben sadece evrene karşı alerjik reaksiyona sahibim.)

Hey,you are reading my status again?? (Hey! Yine mi Whatsapp durumumu okuyorsun?)

Everybody is so happy….I hate that. (Herkes çok mutlu, bundan nefret ediyorum.)

I want to run away with you. Where there is only you and me. (Seninle kaçmak istiyorum. Sadece senin ve benim olduğu yere.

When the angels ask what I most loved about life, I’ll say you. (Melekler hayatta en çok sevdiğim şeyi sorduklarında, senden bahsedeceğim.)