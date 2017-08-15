Vestel Venus Z10 Format Atma / Vestel Venus Z10 Format Nasıl Atılır ?

Vestel yıllar geçtikçe yeni modellerini kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Venüs amiral gemisine Z10 modelini de ekleyen Vestel, 2017 yılının sonlarına doğru çıtasını yükseltmeyi hedefliyor. Vestel Venus Z10 modeli teknoloji marketlerinde 1.400 TL civarlarında satışa sunulmaya başlandı.

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Bu telefon modelini alan kullanıcıların zamanla Vestel Venus Z10 telefonum yavaşladı, donuyor, takılıyor gibi sorunları olabilir. Bu tarz sorunları olan kullanıcılar Vestel Venus Z10 format atma sayfamızdan faydalanabilir.

Format atma işlemlerine geçmeden önce telefonunuzun rehberini ve önemli dosyalarınızı yedeklemeyi unutmayın. Ayrıca şarjınız en az %70 olsun.

Vestel Venüs Z10 fabrika ayarlarına sıfırlama:

Menü > Ayarlar > Kişisel bölümünden Yedekle ve sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla > Telefonu sıfırla > Herşeyi Sil

Vestel Venüs Z10 Tuşları kullanarak format nasıl atılır?

Vestel Venüs Z10 açılmıyor, takılıyor, donuyor gibi sorunlarınız var ise tuşları kullanarak hard format atabilirsiniz.