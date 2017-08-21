Sony Telefonlarda Ses Yükseltme ! ( Ses Nasıl Yükseltilir ? )

Sony Xperia Z2,Z3, Z5, XA1, XZ, L1 ve 2017 yılında tanıtılacak olan Xperia XZ1 ve XZs modellerinin ses performansından memnun kalmayan kullanıcılar Sony telefonlarda ses nasıl yükseltilir sorusuna cevap aramakta.

Reklamlar



İnsanlar cep telefonu ile Youtube’dan veya telefonuna attığı MP3 seslerinden tam verim almak ister. Telefonun sesinin az olması dinlenilen müziklerden keyif alınamamasına neden olabilir. İnsanlarda sesi kaliteleştirme adına telefon ses yükseltme gibi işlemlere başvuruyor.

Sony telefonun sesi nasıl yükseltilir ?

İlk olarak Ayarlar kısmından Ses menüsüne geçiş yapın.

kısmından menüsüne geçiş yapın. Daha sonra Ses ayarları seçeneğine dokunarak açılan kısımdan ClearAudio+ seçeneğini etkinleştirin.

seçeneğine dokunarak açılan kısımdan seçeneğini etkinleştirin. Bu kısımda DSEE HX seçeneği etkin ise kapatın.

seçeneği etkin ise kapatın. En alt kısımda yer alan “Dinamik ses dengeleyici” seçeneğini de aktif edin.

Bu işlemleri yaptıktan sonra Sony telefon ses arttırma işleminiz başarılı ile sonuçlanmış olacaktır. Eğer bu işlemlerden sonra ses performansından memnun kalmazsanız işlemlerin tersini yaparak varsayılana dönebilirsiniz.