Ön Kamera Ters Çekiyor ( Nasıl Düzeltilir )

Selfie çılgınlığı artık sıradan bir hale geldi ve insanlar her bulunduğu yerin fotosu yerine, o manzarayı kendi arkasına alarak selfie çekmeyi tercih ediyor. Selfie çekmeyi seven kullanıcılar bazen de kendilerinin neden kamerada ters çıktığını merak ediyor. Cep telefonların kameraları da tıpkı ayna gibidir. Kendimizi ters yönde görürüz ancak telefon kamera ayarlarından bunu düzeltmek mümkün.

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Cep telefonu ön kamerası ters çekiyor, nasıl düzeltebilirim ?

Android Akıllı telefonlarınız da yapacağınız ufak bir ayar ile bu sorundan kurtulabilirsiniz. Telefonunuzun kamerasını açtığınızda ekranda bulunan dişli çark ayar butonuna dokunun. Ardından ayarlar kısmında yer alan “Resimleri önizlendiği gibi kaydet” seçeneğini aktif edin. Bu ayarı aktif ettiğiniz taktirde telefonunuzun ön kamerası düz bir şekilde fotoğrafınızı çekecektir.

iPhone cep telefonu kullanıcıları da bu sorun ile karşılaşmakta. iPhone cihazlarda bunu düzeltebilmek için bir ayar bulunmamakta ancak kullanabileceğiniz ekstra bir uygulama ile bu sorunu basit bir şekilde çözebilirsiniz. iPhone cihazlarınızda App Store’dan Retrica adlı uygulamayı indirebilirsiniz. Retrica uygulamasını indirdikten sonra Retrica uygulaması içerisinden Ayarlar > Save as Preview seçeneğini ON olarak değiştirin. Bu ayarın ardından ön kamera ile çektiğiniz fotoğrafların ters olmamasını sağlayabilirsiniz.