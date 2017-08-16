Garanti Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı kredi, QNB Finansbank En para, Türkiye Ekonomi Bankası(TEB), Halkbank, Ziraat bankası, ING Bank, Vakıfbank, Denizbank, HSBC Kredi kartı internet alışverişine açma.

Reklamlar



BBDK tarafından 2017 yılında yürürlüğe giren yeni özellik ile kredi kartları kullanıcı tarafından onay alınmadığı taktirde internet alışverişlerine kapatılacak. İnternet üzerinden alışverişlerde kullanılmak istenilen kredi kartı ve banka kartlarını açtırmak isteyen kullanıcılar, kullandıkları banka ile iletişime geçme durumundalar.

Eğer banka kartı ve kredi kartlarınız ile internet üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız 31 Aralık 2017 tarihine kadar kartınıza onay vermeniz gerekmekte.

Kredi Kartını İnternet alışverişlerine açma

Garanti Bankası (Bonus Kart) İnternet Alışveriş Açma

Garanti Bankası (Bonus Kart) “ONAY” yazıp boşluk bırak kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3340’a SMS gönderin.

Paracard içinde “AÇIK” yazıp boşluk bırakarak kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3340’a SMS gönderin.

Türkiye İş Bankası İnternet Alışveriş Açma

Türkiye İş Bankası için “SANALONAY” yaz boşluk bırak kartınızın son 6 hanesini yazın 4402’ye SMS gönderin.

Akbank (Axess) İnternet Alışveriş Açma

Akbank Axess kredi kartı için “INTERNET” yazıp 8885’e SMS gönderin.

Ziraat Bankası İnternet Alışveriş Açma

Ziraat Bankası Müşteri Hizmetlerini (444 00 00 / 0850 220 00 00) arayarak işlemi yapabilirsiniz.

ING Bank İnternet Alışveriş Açma

ING Bank için “ONAY” yaz boşluk bırak kartınızın son 4 hanesini yazın 2205’e SMS gönderin.

Halkbank İnternet Alışveriş Açma

Halkbank için “ONAY” yazıp 3404’e SMS gönderin.

Yapı Kredi (Worldcard) İnternet Alışverişi Açma

Yapı Kredi Worldcard için “AÇIK” boşluk bırak kartınızın üzerindeki müşteri numarasını yazın ve 4944’e SMS gönderin.

QNB Finansbank En para İnternet Alışveriş Açma

QNB Finansbank için “INTERNET” yaz boşluk bırak kredi kartınızın son 4 hanesini yazın 2273’e SMS gönderin.

DenizBank İnternet Alışveriş Açma

DenizBank için “HEPSİ” yazıp boşluk bırak kartınızın son 6 hanesini yazın 3280’e SMS gönderin.

VakıfBank İnternet Alışveriş Açma

VakıfBank için “ONAY” yaz boşluk bırak kartınızın son 6 hanesini yazın 6635’e SMS gönderin.

TEB İnternet Alışveriş Açma

TEB için “AÇIK” yaz boşluk bırak kartınızın son 4 hanesini yazın 2941’e SMS gönderin.