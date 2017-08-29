Klavye’de Tik işareti ( Onay işareti ) Nasıl Yapılır ? ✔

Tik işareti nasıl yapılır diyen kullanıcılar için tik işareti excel, tik işareti kopyala, excelde ok işareti, Word tik işareti sayfamızı hazırlama gereği duyduk. Çoğu zaman bir Word dosyasında, bir excel dosyasında veya herhangi bir Photoshop görselinde tik onay işareti yapmamız gerekebilir. Tik işaretini Google görsellerden tik işareti png olarak da bulabilirsiniz, dilerseniz de klavyenizi kullanarak özel işaretler edinebilirsiniz.

Tik işareti onay anlamına gelmekte. Özellikle bir döküman hazırlama işleminde listeleme kısmında yer alan tik işaretleri, görselliğe oldukça fayda sağlamakta. Klavyenizde tik işaretini kolayca yaparak Word, Twitter, Whatsapp ve excel dosyalarınızda kullanabilirsiniz.

Klavye’de tik işareti nasıl yapılır ?

Bilgisayar klavyenizde ✔ tik işareti yapmak istiyorsanuz Alt + 0252 tuşlarını sırası ile tuşlamanız gerekmekte. Alt Tuşuna basılı tutun ve yukarıda yazan rakamları sırası ile tuşlayın.( 0252 ) Eğer bu işlemi yapmakta zorlanırsanız aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Tik işareti kopyala

✔ Dilerseniz yandaki tik işaretini mouse imleci ile seçip kopyalayabilirsiniz.

Tik işareti nasıl yapılır ?

Excel dosyanız açık iken tik işareti koymak isteyebilirsiniz. Excel dosyanızda tik işareti koymak istediğiniz hücreyi seçin. Ardından “Home” sekmesinin alt kısmında yer alan “Fonts” Bölümüne geçiş yapın. Fonts bölümünde “Win” yazın ve “Windings” isimli yazı tipini seçin. Ardından tik işareti koymak istediğiniz hücreye gelerek klavyenizden Ü harfine basın. Ardından tik işareti excel dosyanıza eklenecektir.

Bu sayede excelde tik işareti nasıl yapılır sorunuza da cevap bulmuş olacaksınız.