Özellikle Windows 10 işletim sisteminde karşılaşılan sorunlardan birisi olan Kablosuz ağ wifi sarı ünlem işareti çoğu kişinin sinir kat sayılarını arttırmakta. Sarı ünlem işareti ile birlikte sınırlı erişim uyarısı veren kablosuz ağ o an internete girememenize neden olabiliyor.

Bu sorunu yaşayan kullanıcılar internet erişimi yok, kablosuz ağ üzerinde ünlem işareti olması, internet erişimi kısıtlı, sınırlı ağ gibi konularda bilgi almak istiyor.

Kablosuz ağ üzerinde sarı ünlem işareti var ! Çözümü nedir ?

– İlk olarak en basit yöntemleri söylemeden geçmeyelim. Modeminizi kapatıp açıp, kabloları kontrol etmeyi unutmayın. Ardından bilgisayarınızı da kapatıp açın. Bunlar en basit yöntemler bunlar ile sorununuz çözülmez ise aşağıdaki adımları inceleyein.

– Bilgisayarım Sağ tık > Yönet > Aygıt yöntecisi kısmına gidin. Ağ bağdaştırıcıları kısmından Wireless driverınızı bulun ve sağ tıklayarak “Sürücüyü güncelleştir” seçeneğine tıklayın.

– Kablosuz ağ wifi seçeneği sarı ünlem olduğu zaman wifi simgesine sağ tıklayıp sorunları gider seçeneğine tıklayın. Windows size çözüm için onarılacak sorunlar var ise sunacaktır.

– İnternete kablosuz ağ ile bağlanıyorsanız ethernet ( kablolu ) bağlantı kurmayı deneyin. Kablolu bağlantı kurduğunuzda eğer internete girebiliyorsanız Wifi ağınızda sıkıntı var demektir. Ancak ethernet ( kablolu ) bağlantı da hata alıyorsanız sorun internetinizde veya bilgisayarınızda olabilir. İnternet servis sağlayıcı ile iletişime geçmeye çalışın.

– DNS Önbelleği temizleme işlemi yapın. Başlat > Çalıştır kısmına ulaşarak cmd yazın ve çalıştırın. Açılan cmd ekranında sırasıyla aşağıdaki kodları yazın. Her bir komutu yazdıktan sonra klavyenizden enter tuşuna basınız.

ipconfig /flushdns

ipconfig /release

ipconfig /renew

exit

– Sistem geri yükleme sorununuzu çözebilir. Üstteki bir maddede belirttiğimiz kablolu bağlantı işleminde internetiniz var ise sorun internetiniz de değil demiştir. Bu sorunun oluştuğu tarihten önceki bir zamana “Sistem geri yükleme” yaparak bu sorunu çözebilirsiniz.

– İnternetiniz ile ilgili sorun olmadığından ve sorunun bilgisayarınızdan kaynaklandığını düşündüğünüz anda tek çare format atmak olabilir.