iPhone Garanti Sorgulama / iPhone Telefonun Garantisi Nasıl Sorgulanır ?

iPhone garanti sorgulama işlemi yaparak iPhone garanti durumunuzu öğrenebilirsiniz. iPhone garanti sorgulama işlemini yaptıktan sonra cihazını garantiye gönderen kullanıcılar iphone garantiden kaç günde gelir sorusunu da merak etmiyor değil.

Daha çok teknoloji denilince akla gelen garanti önemi, özellikle cep telefonlarında daha da değer kazanıyor. İnsanlar özellikle cep telefonu alırken daha sonra sorun yaşayabileceklerini düşünerekten cihazının garanti servisine oldukça dikkat etmekte.

Sıfır ürünler genelde teknoloji marketlerinden veya direk ürünün kendi mağazasından alınca garantiye karşı pek şüphe kalmıyor ancak ikinci el ürünlerde garanti şüphesi insanın aklında kalıyor. Apple’da 2.el ürünlerde garanti sorunu yaşanmaması adına iPhone Garanti Sorgulama işlemini kullanıcılarına sunmakta. Aşağıdaki anlatılanları yaptığınız taktirde aynı sorgulama ekranından “iPhone garantisi ne zaman bitecek” sorunuza da cevap bulabileceksiniz.

Sizde iPhone cihazı satın almadan önce iPhone teknik destek kısmından iPhone garanti durumu sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İlk olarak buraya tıklayarak Apple’a ait olan iPhone garanti sorgulama sayfasına geçiş yapın.

Açılan sayfadan “Donanımınızın seri numarasını girin” kısmına cihazınızın seri numarasını giriniz.

iPhone telefonunuzun seri numarasını bulabilmek için;

Ayarlar>Genel>Hakkında kısmına giriş yapın ve buradan “Seri numarası” seçeneğine giriş yapın.

Seri numaranızı girdikten sonra açılacak olan sayfada cihaza ait geçerli satın alma tarihi, telefonla teknik destek süresi, onarım ve servis kapsamı ve AppleCare koruma planı için uygun olup olmadığı gibi bilgiler sunulacak. Burada bilgileri kontrol ederek garanti sürecinizi inceleyebilirsiniz.

Burada yer alan “Tahmini Son Kullanma Tarihi” kısmı garantinizin bitiş tarihini belirtmekte. iPhone garantisi ne zaman bitecek sorunuza da bu şekilde cevap bulmuş olacaksınız.