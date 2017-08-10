Instagram’da Paylaşılan Fotoğrafı Facebook’ta Otomatik Olarak Paylaşma

Instagram ve Facebook’un birbiri ile bağlantılı olması neticesi ile otomatik olarak senkronizasyon yapılabiliyor. Instagram ayarlar kısmından yapacağınız Facebook profil bağlantısı sayesinde Instagram’da paylaştığınız fotoğrafın otomatik olarak Facebook hesabınızda paylaşılmasını sağlayabilirsiniz.

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Facebook’un uzun süre hakimiyet kurduğu Sosyal medya kategorisi yavaş yavaş Instagram’a kaymaya başladı. Cep telefonu kullanımının artması ve telefon kameralarınında kalitesinin artması ile birlikte kullanıcılar fotoğraf çekmeyi daha bi sever oldu. Instagram üzerinden her gezdiği yeri çekmeyi seven kullanıcılar, ayrıca Facebook’ta da paylaşmak için uğraşmak istemiyor. Bu yüzden Instagram hesabını Facebook’a bağlayarak bu sorundan kurtuluyorlar.

Instagram gönderileri otomatik olarak Facebook’ta nasıl paylaşılır ?

Instagram üzerinden Ayarlar kısmına ulaşınız.

kısmına ulaşınız. Ayarlar kısmından Bağlantılı Hesaplar kısmına geçiş yapın. Burada yer alan seçenekler arasından Facebook seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Facebook hesabınızı bağladıktan sonra, Instagram üzerinde fotoğraf paylaşırken paylaşım ekranından Facebook seçeneğini seçmeyi unutmayın.

Instagram’da Paylaştığım Fotoğrafım otomatik olarak Facebook’ta paylaşılmıyor!

Bunun en önemli nedeni Facebook ile Instagram hesabınız arasındaki bağın kopmasıdır. Yukarıdaki anlatımı uygulayarak tekrar Facebook hesabınızı Instagram’a bağlamayı deneyin.