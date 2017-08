İnstagram’da Gönderilen Eski Takip İsteklerimi Nasıl Görebilirim ?

Instagram üzerinden birbirini takip eden kullanıcılar, bazen birbirlerinin göndermiş olduğu istekleri kabul etmeyebiliyor. Özellikle sadece tanıdığı kişileri takip etmek ve takip edilmek isteyen bazı kişiler, her isteği kabul etmemekte. Bazı kullanıcılarda Instagram üzerinden takip ettiği kişilerden geri dönüş alamadığında bunları görebilmek istiyor.

Bildiğiniz üzere Instagram üzerinden takip ettiğiniz kişilerin profilinde “İstek Gönderildi” şeklinde bir ibare yer alır. Eğer bu kişi takip isteğinizi kabul eder ise bu kısımda ” Takip” yazısı yazacaktır. Eğer bu kişi sizin isteğinizi kabul etmez ise bu kısım tekrar “Takip et” seçeneği olur ve tekrar istek gönderemezsiniz.

Bazen istek gönderdiğiniz kişiler isteğinizi kabul da etmez ama iptal de etmez. Bu yüzden istek gönderdiğiniz bu kişinin profilinde “İstek gönderildi” yazısı uzunca bir süre kalır. Uzun bir süre “İstek gönderildi” şeklinde olan takip isteklerinin belli bir süre sonra silindiğini belirtmek isteriz.

Instagram’da Takip İsteği Gönderdiğim Kişileri Nasıl Bulabilirim ?

Bazı kullanıcılar takip isteği gönderdiğim tüm kişilerin listesini görebilir miyim şeklinde sorular yöneltebilmekte. Instagram üzerinde henüz resmi olarak böyle bir liste özelliği maalesef bulunmuyor. Ancak takip isteği gönderip hatırladığınız kişiler var ise onların profiline girerek kontrol sağlayabilirsiniz. Eğer istek gönderdiğiniz kişinin profilinde “istek gönderildi” yerine tekrar takip et yazısı yazıyor ise ya bu kişi isteğinizi reddetmiştir yada uzun süreli bir zaman geçtiği için Instagram tarafından iptal edilmiştir.

Eğer illa ha ki bu konuda bir çözüme ulaşmak istiyorsanız telefonunuzun not defterini kullanabilirsiniz. Telefon not defterinizde takip isteği gönderdiğiniz kişilerin kullanıcı adlarını not alabilirsiniz.

