Instagram’da Hikayeye Konum Nasıl Eklenir ?

Facebook’un Instagram uygulamasını satın alması ile beraber birçok yeniliğe tanık olduk. Bunlardan biriside Snapchat uygulamasından esinlenilen hikayeler özelliği. Sanki tüm Instagram kullanıcıları böyle bir özelliği bekliyormuşcasına bu özellik oldukça sevildi.

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Instagram üzerinde çoğu kullanıcı normal fotoğraf paylaşımından çok Instagram hikaye paylaşımı yapmakta. Hal böyle olunca Instagram hikayelerinde merak edilen özellikler artmakta. Bu özelliklerden biriside Instagram hikayesine konum ekleme.

Instagram uygulamasında kendini hikayelere bakmaktan alı koyamayan kullanıcılar, bazen baştan sona tüm hikayeleri izlerler. Bazı hikayelerde ilgisini çeken özellikler olabilir. Bu ilgi çeken özelliklerden biriside bazı kullanıcıların hikayesine konum eklemesi ve yer bildirimi yapması. Bu özelliği kullanması oldukça kolay ancak ilk seferde insanın aklına gelmeyebiliyor. Dilerseniz gelin Instagram hikayesine konum ekleme işleminden bahsedelim.

Instagram hikayesine konum nasıl eklenir?

1. İlk olarak Instagram uygulamasına giriş yapın ve hikaye eklemek için sol üst köşedeki artı ikonuna dokunun.

2. O an çektiğiniz hikayenizi, hikaye ekranı açık iken aşağıdan yukarıya kaydırma işlemi yapın.

3. Aşağıdan yukarı kaydırma işlemini yaptıktan sonra görseller arasında yer alan “KONUM” seçeneğine dokunarak konum ekleyebilirsiniz.