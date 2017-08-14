Huawei son yıllardaki çıkışı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. P modelleri ile özellikle kamera kalitesi ile ön plana çıkan Huawei, kendisine özgü Kirin işlemci ile de performansını yükseltiyor. Huawei P modelleri de ülkemizde satışa sunulmakta. Telefonunda zamanla performans düşüklüğü olduğunu düşünen kullanıcılar Huawei P9 Format Atma konusunu araştırmak istiyor.

Reklamlar



Huawei P9 Format nasıl atılır konusunda aşağıdaki sunacağımız adımları tek tek yaparak telefonunuzu sıfırlayabilirsiniz. Huawei P9 telefonum yavaşladı, takılıyor, donuyor diyen kullanıcılar veya telefonuna virüs bulaşanlar Huawei P9 Format Atma işlemini yapabilirler.

Format atmadan önce dikkat etmeniz gerekenler:

Rehberinizi ve önemli dosyalarınızı yedekleyiniz.

Şarjınız en az %70’nin üzerinde olsun.

Huawei P9 Sıfırlama – Format Atma. Huawei P9 Lite Format Nasıl Atılır ?

Huawei P9 Cep telefonunuzu tuşları kullanarak formatlayabilirsiniz.

İlk olarak telefonunuzu kapatın.

Telefonunuz kapalı iken Ses yükseltme tuşuna basılı tutarken Açma(Power) tuşuna sırasıyla basın.

tuşuna basılı tutarken tuşuna sırasıyla basın. Recovery(Kurtarma) Ekranı karşınıza gelene kadar basılı tutmaya devam edin ve Recovery(Kurtarma) ekranı gelince tuşları bırakın.

Burada ses kısma tuşu yardımı ile Wipe Data/Factory Reset ’i üzerine gelerek Açma(Power) tuşu ile onaylayınız.

’i üzerine gelerek tuşu ile onaylayınız. Gelen bir sonraki pencerede ise aşağı iner ” Yes — delete all user data” seçeneğini güç tuşu ile onaylayın.

Ardından format işlemi bir kısa sürecektir. Biraz bekledikten sonra bir diğer ekranda karşınıza gelen seçeneklerden Reboot System Now ’i seçerek Açma(Power) tuşu ile onaylama işlemi yapınız.

’i seçerek Açma(Power) tuşu ile onaylama işlemi yapınız. Huawei P9 format atmak işlemi bu şekilde sonuçlanacaktır.

Huawei P9 Format Atma Video

Huawei P9 Format Atma

Huawei P9 Format Nasıl Atılır

Huawei P9 Fabrika Ayarları

Huawei P9 Sıfırlama

Huawei P9 Hard Reset