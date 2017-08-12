Google Play Store İndirme Bekleniyor Hatası ve Çözümü

Android telefon kullanıcılarının olmazsa olmazlarından birisi olan Play Store, bazen olur olmadık hatalar ile karşımıza çıkabilmekte. Bu hatalardan birisi de Play Store İndirme Bekleniyor hatasıdır. Uygulama veya oyun indirmesi sırasında ortaya çıkan Play Store İndirme Bekleniyor hatasının çözümü de bulunmakta.

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Play Store’da yer alan uygulamada yükle butonuna bastığınız zaman ekrana “indirme bekleniyor” yazısı geliyorsa ve beklemenize rağmen indirme gerçekleşmiyorsa yapmanız gereken bir kaç adım bulunmakta. Bazen Google’ın sunucularından kaynaklanan erişim problemi olabilir. Bu sorunun en basit yöntem olan yeniden başlatma ile çözebilirsiniz ancak bu hata tekrar tekrar sizi buluyor ise aşağıdaki yöntemleri deneyiniz.

Play Store indirme bekleniyor hatası nasıl çözülür ?

Veri ve önbellek temizliği yapın.

Play Store üzerinde aşırı veri ve önbellek birikmesi zamanla sorunlar ortaya çıkarabilir. Ayarlar > Uygulamalar > Google Play Store > Depolama kısmına ulaşın ve burada yer alan “Verileri temizle”, “Önbelleği sil” işlemlerini tek tek yapın. Aynı ekranda yer alan “Güncellemeleri kaldır” butonuna da dokunun.

Tarih ve saatinizi kontrol edin.

Cihazınızın saat ve tarihinin yanlış olması bu gibi sorunlara yol açabilir. Ancak saat ve tarihiniz doğru da olsa bilerek yanlış yapın ve yeniden düzeltin. Ayarlar kısmından saat ve tarih kısmına girerek saat ve tarihi bilerek yanlış girin ve “Otomatik tarih ve saat” ve “Otomatik saat dilimi” seçeneklerini pasif hale getirin.

Ardından ana ekrana dönün ve tekrar ayarlar kısmından saat ve tarih kısmına gidin. Saat ve tarihi doğru bir şekilde düzeltin ve “Otomatik tarih ve saat” ve “Otomatik saat dilimi” seçeneklerini de aktif yapın.

İnternet bağlantısı sorun olabilir.

Cafe, üniversite, okul vb gibi yerlerde Wifi’lerde kısıtlamalar bulunabilir. Bu yüzden Wifi üzerinden Play Store indirmesi yapamayabilirsiniz. Mobil veri ile indirme yapmayı deneyin.