Google Play Store Arama Geçmişi Nasıl Silinir ?

Cep telefonlarımız her ne kadar bize ait bir şey olsa da meraklı arkadaş, eş, dost sebebiyeti ile sürekli geçmişimizi temizleme ihtiyacı hissederiz. Play Store uygulamasında yapmış olduğunuz aramalar bir sonraki aramalarınızda otomatik olarak görünür. Eğer bundan rahatsız oluyorsanız play store arama geçmişi silme işlemini yapabilirsiniz.

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Google Play Store arama geçmişinin kabak gibi ortada olması sizi rahatsız edebilir. 1 tane fotoğraf gösterdikten sonra fotoğrafların devamına bakmak isteyen meraklı arkadaşlarınız aynı meraklılığı Play Store’da da yapabilir. Bu ve bunun gibi meraklı arkadaşlarınız için her zaman tetikte olun ve ardınızda geçmiş bırakmayın :) İşin esprisini de yaptıktan sonra dilerseniz şimdi de Play Store arama geçmişini silme konusuna geçelim.

Google Play Store daha önce yaptığım aramaları nasıl silebilirim ?

Google Play Store arama geçmişi silme işlemi için ilk olarak Play Store uygulamasını açın.

Ardından sol üst kısımda bulunan 3 çizgili menü butonuna dokunun. Açılan menüden “Ayarlar” seçeneğine dokunun.

Ayarlar kısmında yer alan “Yerel arama geçmişini temizle” seçeneğine dokunun. Gelen onay kutusunu da onayladıktan sonra arama geçmişiniz silinmiş olacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra Play Store arama kısmında hiçbir şeyin çıkmadığını göreceksiniz.