Gmail Şifremi Unuttum / Gmail Şifre Değiştirme – Sıfırlama

Gmail şifremi unuttum, Gmail şifre yenileme işlemi yapmak isteyen kullanıcılar için bu sayfamızı hazırladık. İnternet üzerinde mail alabilmek için bir mail adresine ihtiyaç duyarız. Mail almak ve gönderebilmek için aldığımız mail adresimizin şifresini bazen unutabiliriz. Özellikle Android cihazınıza tanımlı Gmail adresinin şifresini unutmak başlı başlına ayrı bir sorun.

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Android cihaza format atarken, Play store uygulamasında oturum açarken veya telefondan mail atarken Gmail adresimiz ile oturum açarız. Bu oturum açma işleminde eğer parolamızı hatırlayamıyor isek tek çare Gmail şifre yenileme işlemi yapmaktır. Eski parolamızı hatırlamadığımız için Gmail şifre sıfırlama işlemi en basit yöntemler arasında yer almaktadır.

Gmail Şifremi unuttum, Gmail şifremi nasıl sıfırlayabilirim ?

İlk olarak Gmail adresinizin şifre kısmına giriş yapın. Burada şifrenizi yanlış girerseniz aşağıdaki ” Şifrenizi mi unuttunuz ? “ seçeneğine tıklayın.

Bu kısımda eski şifrelerinizden hatırlamış olduğunuz bir parolayı girin. Hatırlamıyorsanız ” Farklı bir soru deneyin “ seçeneğine tıklayın.

Eğer Gmail adresinize telefonunuzu tanımlamış iseniz telefonunuza kısa mesaj ile doğrulama kodu gelecektir. Eğer telefonunuzu tanımlamamış iseniz otomatik olarak bir sonraki adıma geçeceksiniz.

Telefon onayı olmayan kullanıcılar eğer “kurtarma epostası” tanımlamış iseler telefon yerine kurtarma epostasına kurtarma kodunu alabilecekler.

Eğer hesabınıza herhangi bir telefon numarası veya kurtarma epostası tanımlamamış iseniz “Farklı bir soru deneyin” kısımlarına tıklayarak aşağıdaki kısma geçiş yapacaksınız. Bu kısımda şifresini unuttuğunuz gmail hesabınızı ne zaman oluşturduğunuzu seçin. Bu zor bir tahmin olacaktır, eğer hatırlamıyorsanız ” Farklı bir soru deneyin ” seçeneğine tıklayın.

Daha önce kurtarma epostası olarak eklediğiniz bir hesap var ise onu aşağıdaki gibi gelen pencereye yazınız.

Eğer bu adımda da başarılı olamadı iseniz maalesef hesabınızı kurtaramazsınız. Yukarıdaki adımlardan herhangi birinin başarılı olması durumunda gmail şifremi unuttum sorunuz cevap bulacaktır.

Hiç bir soruya doğru cevap veremediğiniz taktirde böyle bir ekran ile karşılacaksınız. Yukarıdaki işlemleri tekrar yaparak soruları hatırlamaya çalışmanız faydalı olacaktır.

Not: Hesabınızın şifresini sıfırlamayı başarabilirseniz bizden size tavsiye; hesabınıza mutlaka bir telefon numarası ve kurtarma epostası tanımlayın.